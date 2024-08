Incêndio atinge fábrica de colchões em Maracanaú

Bombeiros foram deslocados ao local para debelar as chamas

Crédito: Via WhatsApp O POVO

Um incêndio é registrado em uma fábrica colchões, na manhã desta terça-feira, 6, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. As primeiras informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) são de que não há vítimas.

Viaturas foram deslocadas ao local para controlar as chamas.



Mais informações em breve