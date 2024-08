Concursos e seleções no Ceará: Mais de 4,7 mil vagas e salários até R$ 35,3 mil

Estão abertas as inscrições de 20 editais de concurso público ou processos seletivos com previsão de vagas no Ceará ou com amplitude nacional. Os salários podem superar R$ 35,3 mil .

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) , com atuação no Nordeste , lançou edital do concurso público para os cargos de técnico e analista judiciário.

Dentre as vagas disponíveis, que são para cadastro reserva, 20% serão reservadas para candidatos negros, 10% para pessoas com deficiência e 3% para indígenas.

Para realizar o certame os candidatos devem se inscrever no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) , que é a banca organizadora do certame.

A prova, realizada no dia 13 de outubro, contará com modalidade objetiva e discursiva. Esta primeira, no turno da manhã e a segunda, à tarde. Ambas terão quatro horas para realização.

O período de inscrição vai até o dia 19 de agosto. Com uma taxa de R$ 110, as inscrições serão realizadas no site da Fundação Cesgranrio.

No concurso, é ofertado o cargo de analista com áreas de ênfase em:

Correios (33 vagas; 1 no Ceará)

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) está com 33 vagas abertas para cargos de níveis médio e superior na área de medicina e segurança do trabalho. No Ceará, há apenas uma oportunidade, além do cadastro reserva.

Estão disponíveis as vagas nos seguintes setores: técnico em segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho.

Já o salário inicial varia entre R$ 3.672,84 e R$ 6.872,48, sendo que a aplicação das provas está prevista para o dia 13 de outubro e a divulgação do resultado final em 20 de novembro.

Os interessados podem se inscrever a partir do dia 7 de agosto, por meio do site da banca organizadora, o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), até o dia 8 de setembro. A taxa custa R$ 70.

Exame Nacional da Magistratura

Foi lançado o edital de abertura nº 2/2024 do Exame Nacional de Magistratura (Enam 2024.2) para habilitar profissionais em concursos da magistratura.

A organização fica por conta da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) e a Fundação Getulio Vargas (FGV).

As inscrições podem ser feitas entre os dias 15 de julho e 15 de agosto de 2024 pelo site da FGV: https://conhecimento.fgv.br/exames/enam/2exame

O edital do exame está disponível no site do Governo Federal e o valor de inscrição é de R$ 120.

É possível pedir isenção para casos de candidatos que sejam inscritos no CadÚnico, mediante apresentação do comprovante de cadastro.

A data prevista para a prova é o dia 20 de outubro de 2024. Não foi divulgado os cargos ou quantidade total de vagas disponíveis.

Por se tratar de um exame para habilitação, de caráter eliminatório e não classificatório, não implica o preenchimento de vagas ou concorrência, detalha o edital.

Prefeitura de Mombaça (44 vagas)

A Prefeitura de Mombaça, no Ceará, está com processo seletivo aberto para 44 vagas para os cargos agente de Endemias e agentes Comunitários, em regime de 200 horas semanais.

São seis vagas imediatas e 38 para cadastro de reserva. É necessário ter ensino médio completo e, no caso de agente de Saúde, residir na área de atuação. Os recebimentos básico são de R$ 2.824.

As inscrições vão das 9h da quarta-feira, 7 de agosto, até as 23h59min de 1º de setembro de 2024. A taxa é de R$ 110.

As inscrições podem ser realizadas por meio do site da Universidade Patativa do Assaré (UPA).

Câmara de Itapajé (10 vagas)

O concurso da Câmara de Itapajé, município a 129,3 km de Fortaleza, está inscrições abertas para o preenchimento de 10 vagas imediatas e formação de cadastro reserva.

As oportunidades se destinam a profissionais com ensino fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.412,00 a R$ 3.000,00 para trabalhar em jornadas de até 200 horas mensais.

Confira os cargos disponíveis:

Auxiliar de Serviços Gerais: requer nível fundamental;



Vigia: exige nível fundamental;



Intérprete de Libras: oportunidade de nível médio;



Agente de Controle Interno: nível superior;



Agente de Recursos Humanos: requer nível superior

Inscrições devem ser realizadas até dia 18 de agosto, a taxa varia de R$ 80 a R$ 140.

Colégios Militares: Processo seletivo para alunos (405 vagas)

Os Colégios Militares abriram processo seletivo para 405 vagas, com oportunidades para

Fortaleza

Curitiba

Belém

Belo Horizonte

Brasília

Campo Grande

Juiz de Fora (MG)

Manaus

Porto Alegre

Recife

Rio de Janeiro

Salvador

Santa Maria (RS)

São Paulo

Vila Militar (RJ)

Estudantes podem se inscrever até as 12h do dia 5 de setembro de 2024 no site do colégio ao qual almejam uma vaga.

São 355 vagas para o 6º ano do ensino fundamental e 50 para o 1º ano do ensino médio.

Processo seletivo IFCE Ubajara (1 vaga)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) está com inscrição aberta para o edital nº 6/2024 para a ocupação de professor substituto na área de Letras, subárea Língua Inglesa.

A oportunidade é para o campus Ubajara, com 40 horas semanais e remuneração de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02, dependendo da titulação.

As inscrições vão até as 23h59min da terça-feira, 6 de agosto de 2024, no site de seleções do IFCE. A taxa de inscrição é de R$ 150.

Processo seletivo IFCE Canindé (5 vagas)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) abriu processo seletivo para professor substituto no campus Canindé.

São 5 vagas pelo edital n.º 14/2024. A validade do contrato é de até um ano, podendo ser prorrogado apenas uma vez por igual período:

Artes – Canto Popular (1 vaga)

Educação – Fundamentos da Educação, Política e Gestão Educacional (2 vagas)

Ciência da Computação – Metodologia e Técnicas da Computação (1 vaga)

Matemática – Matemática Básica (1 vaga)



A jornada de trabalho vai de 20 horas ou 40 horas semanais, com remuneração entre R$ 2.437,59 e R$ 3.412,63, acrescentando até R$ 2.943,39 a depender da titulação.

As inscrições estão abertas até as 23h59min da quarta-feira, 7 de agosto de 2024, no site de seleções do IFCE e a taxa de participação é de R$ 150.



Prefeitura de Fortim (406 vagas + cadastro de reserva)

A Prefeitura de Fortim, no Ceará, está com inscrições abertas para concurso público com o provimento de 406 vagas e salários de até R$ 9,1 mil, em diferentes níveis de escolaridade. Também há cadastro de reserva.



Estão previstas atuações nas áreas de Saúde, Educação, Administração, Transporte etc.

A remuneração vai de R$ 1.412,00 a R$ 9.100, com jornadas de 20 horas a 40 horas semanais. Para professor a carga é de 100 horas.

A validade pe de dois anos a partir da homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período, por conveniência administrativa.

As inscrições vai até as 23h59min de 19 de agosto de 2024, por meio do site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileir (IDIB). As taxas variam de R$ 80 a R$ 140.

Prefeitura de Missão Velha (762 vagas)

A Prefeitura de Missão Velha, no Ceará, está com inscrições abertas para processo seletivo 762 cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior.

São 162 vagas para ocupar de forma imediata e 600 de reservas técnicas.

Os salários variam de R$ 1.412 a R$ 6.694,33.

As inscrições vão até o dia 25 de agosto de 2024, por meio do site do Instituto Consulpam. As taxas de inscrição são de:

R$ 70 para o nível fundamental

R$ 100 para nível médio/técnico

R$ 140 para nível superior

As vagas são para:

Fundamental: Agente de Desenvolvimento Infantil, Vigia, Auxiliar de Serviços Gerais, Agente Administrativo, Motorista, Auxiliar de Serviços Gerais, Recepcionista, Vigia, Atendente de Dentista, Agente de Vigilância Sanitária, Fiscal de Patrimônio, Cuidador Social, Copeira e Fiscal de Obras

Agente de Desenvolvimento Infantil, Vigia, Auxiliar de Serviços Gerais, Agente Administrativo, Motorista, Auxiliar de Serviços Gerais, Recepcionista, Vigia, Atendente de Dentista, Agente de Vigilância Sanitária, Fiscal de Patrimônio, Cuidador Social, Copeira e Fiscal de Obras Médio: Agente de Trânsito

Agente de Trânsito Técnico: Técnico em Enfermagem e Técnico em Agropecuária

Técnico em Enfermagem e Técnico em Agropecuária Superior: Pedagogo, Professor (diversas disciplinas), Médico, Enfermeiro, Dentista, Fisioterapeuta, Psicólogo, Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional, Psicopedagogo, Educador Físico, Assessor Jurídico, Assistente Social, Farmacêutico, Analista de Comunicação, Agente de Comunicação, Educador Físico, Nutricionista, Auditor Ambiental, Fiscal Ambiental, Procurador e Engenheiro Civil.

Prefeitura de Pacatuba (1.318 vagas)

A Prefeitura de Pacatuba, no Ceará, está com 1.318 vagas imediatas e para cadastro de reserva abertas em quatro editais e salários que chegam a R$ 5,1 mil.

A seleção é para dois anos com possibilidade de prorrogação por igual período. Os salários variam entre R$ 1.412 e R$ 5.168,15 com jornadas de até 40 horas semanais.

As oportunidades são para níveis fundamental, médio, técnico e superior:

As inscrições vão até o dia 23 de agosto para os editais do um ao três. O certame quatro vai até 2 de setembro deste ano.

O procedimento é realizado por meio do site do Instituto Consulpam.

Prefeitura de Ubajara (432 vagas)

A Prefeitura de Ubajara, no Ceará, está com inscrições abertas de cocurso público para preencher 432 vagas, dentre imediatas e cadastro reserva. São para níveis médio, técnico e superior.

São dois anos de contrato, podendo ser prorrogado uma vez e por igual período.

O vencimento-base varia de R$ 1.412 a R$ 8.472, com jornadas mensais de 100 a 200 horas.

As inscrições vão até as 23h de 23 de agosto de 2024 e são realizadas por meio do site do Centro de Treinamento e Desenvolvimento (Cetrede) e a taxa de inscrição custa R$ 100 ou R$ 140.

Prefeitura de Uruoca (424 vagas)

A Prefeitura de Uruoca, no Ceará, abriu inscrições para concurso de 424 vagas, sendo metade para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para nível medio, técnico e superior.

A validade é de dois anos, com prorrogação por igual período caso seja necessário.

Os vencimentos variam entre R$ 756 e R$ 6.500 para jornadas de até 200 horas mensais.

As inscrições vão até o dia 22 de setembro de 2024 e devem ser realizadas por meio do site da Universidade Patativa do Assaré (UPA).

As taxas são de R$ 110 para níveis médio e técnico e R$ 140 para superior.

Rede Sarah (48 vagas)

A Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação (APS) oferta 48 vagas para nível médio e superior, por meio de quatro editais seletivos, com remunerações de até R$ 35 mil, para profissionais nas áreas de saúde e tecnologia.

O regime é pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com prazo de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da APS.

O edital nº 1 é para contratação de assistente social para as unidades de Fortaleza, Brasília, Rio de Janeiro e São Luís

O nº 2 é para médicos especializados em Anestesiologia para Belo Horizonte, Brasília, Salvador e São Luís

Edital nº 3 para técnico em Laboratório – Análises Clínicas, com vagas em Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador e São Luís

Edital nº 4 para técnico em Tecnologia da Informação em Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Macapá, Rio de Janeiro, Salvador e São Luís

São seis meses de treinamento, com bolsa mensal que varia de R$ 3.996,78 a R$ 18.505,14.

Já os salários variam de R$ 6.148,89 a R$ 35.325,26, dependendo do cargo. As jornadas de trabalho serão de 30 horas semanais para Médicos e de 44 horas para os demais.

As inscrições começam nesta segunda-feira, 5, e vão até o dia 24 de agosto de 2024 e elas podem ser por meio do site de seleção da Rede Sarah.

As taxas são de



Edital nº 1: R$ 100

Edital nº 2: R$ 160

Editais nº 3 e nº 4: R$ 60

Universidade Federal do Cariri (5 vagas)

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) abriu processo seletivo para os campi de Crato e Juazeiro do Norte, no Ceará.

A seleção é para contratar cinco professores substitutos, que terão jornadas de 20 a 40 horas semanais:

Genética e Melhoramento Vegetal

Pesquisa Aplicada à Biblioteconomia e Ciência da Informação

Gestão Pública

Produção e Sistemas de Informação

Fundamentação Teórica em Comunicação

A remuneração vai de R$ 3.546,99 a R$ 7.356,02 e as inscrições vão até as 22h do dia 12 de agosto de 2024, por meio da plataforma Forms/UFCA.

A depender da vaga, a taxa de inscrição varia e pode ser de R$ 88, R$ 123, R$ 142 ou R$ 183.

Universidade Federal do Cariri Libras (1 vaga)

A Universidade Federal do Cariri está com processo seletivo aberto para profissional de nível superior.

A validade é de um ano, podendo ser prorrogada uma vez por igual período.

A vaga é para técnico especializado em Linguagem de Sinais (Intérprete de Libras), com regime de trabalho de 40 horas semanais.

A remuneração é de R$ 5.556,92 e é composta por vencimento básico e auxílio-alimentação.

As inscrições são por meio da plataforma Forms/UFCA e vão até as 22h do dia 14 de agosto de 2024. A taxa é de R$ 139.

Unilab Língua Inglesa (1 vaga)

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) está com seleção professor da Carreira do Magistério Superior do setor de estudo Língua Inglesa.

A remuneração é de R$ 10.481,64, considerando a titulação do docente de doutor, em regime de 40 horas semanais, com dedicação exclusiva.

Para se inscrever, é preciso enviar e-mail para [email protected] com a documentação e destacando no campo assunto “Inscrição para Concurso Público para Professor Efetivo – Edital nº 30/2024”.

O prazo vai de 12 a 30 de agosto de 2024 e a taxa de inscrição custa R$ 107.

Unilab Química Aplicada à Engenharia (1 vaga)



A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) abriu inscrições para concurso para vaga na carreira de magistério superior do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável (IEDS).

A validade é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. O aprovado ingressará como Adjunto – A.

A vaga é para a área de Química Aplicada à Engenharia. A exigência é graduação em Química (bacharelado ou licenciatura) e doutorado em Engenharias.

A carga horária é de 40 horas semanais com dedicação exclusiva.

A remuneração composta pelo vencimento básico e retribuição de titulação é de R$ 10.481,64.

As inscrições abrem nesta segunda-feira, 5 de agosto, e vão até o dia 4 de setembro de 2024.

É preciso enviar e-mail para [email protected], com o assunto “Inscrição para Concurso Público para Professor Efetivo – Edital nº 32/2024”.

No corpo do e-mail, deve-se dirigir à direção do Instituto solicitando a inscrição.

Os seguintes documentos devem ser anexados em PDF :

Requerimento de inscrição

Curriculum vitae conforme plataforma Lattes

Cópias dos históricos escolares dos cursos de graduação e pós-graduação

Comprovante de pagamento da taxa de inscrição de R$ 190

Unilab Física Geral e Experimental (1 vaga)



A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) está com edtal de concurso abertos no Ceará, nº 27/2024, para professor efetivo de Física Geral e Experimental, com inscrições até o dia 16 de agosto de 2024.



Para se inscrever é preciso enviar e-mail para [email protected], indicando o assunto “Inscrição para Concurso Público para Professor Efetivo – Edital nº 27/2024”. O valor da taxa de inscrição é de R$ 107.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração, composta por vencimento básico e retribuição de titulação (RT), chega a R$ 10.481,64.

Enem dos concursos: saiba como deve funcionar e a média salarial para as vagas

