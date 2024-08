Polo automobilístico no Ceará: Elmano diz que anunciará "grande investimento" com Lula

Processo de demissão dos cerca de 500 funcionários da fábrica da Troller em Horizonte (CE) foi em 2021 Crédito: Aurelio Alves/O POVO

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), declarou que um "grande investimento" será anunciado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em breve, no novo polo automobilístico de Horizonte (a 43,45 km de Fortaleza) para a produção de peças da indústria automobilística. Até então, decreto de junho deste ano foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e instaurou um polo do segmento automobilístico no município cearense, que perdeu a fábrica da Troller com a decisão de saída da Ford em 2021. Elmano participou de cerimônia do Governo Federal nesta sexta-feira, 2, no Porto do Pecém, com assinatura do Marco Legal do Hidrogênio Verde (H2V) e ordem de serviço para a Transnordestina.

Na ocasião, ele citou que, em conversa com o presidente, foi dito que era necessário produzir peças desta indústria nacionalmente, a fim de gerar empregos e renda, ajudando diretamente o Ceará. "É assim que o projeto está se estabelecendo." Assista anúncios de Lula no Ceará O setor automobilístico em Horizonte O polo automobilístico visado pelo Governo do Ceará para Horizonte já deve vir com bases no projeto Mover, sancionado em junho deste ano pelo Governo Federal. Para relembrar, o município perdeu a fábrica da Troller em 2021, gerando quase 500 demissões. A área fabril já foi desapropriada e ganhou decreto estadual para desenvolver no local um polo para o setor.

Concomitantemente, o Brasil teve sancionado o programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), que virou o novo marco regulatório de emissão de carbono no País. Com isso, o que se espera para o Ceará é o incentivo a veículos sustentáveis e a realização de pesquisas para o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos. Então, no mínimo, seriam desenvolvidos carros híbridos flex a elétricos. Também entram no bojo do programa federal 55 habilitações, dentre elas, instalação de unidade de reciclagem; estímulos para a matriz energética brasileira; valorização dos biocombustíveis); novas tecnologias de propulsão e eletrificação etc. Outro ponto será a frente de descarbonização em duas etapas. Uma na produção, para aumentar a competitividade dos veículos nacionais ante os do Exterior; e outra na redução mesmo da emissão do carbono. Diante disto, o Ceará já tem as bases para desenvolver o polo automobilístico. Em Horizonte, o decreto diz que o objetivo é "incentivar o estabelecimento de novas empresas do setor automobilístico no Estado; desenvolver programas de capacitação e treinamento para profissionais da área, em diferentes níveis; criar ambiente propício para redução de custos de logística e estoques, bem como permitir melhor acompanhamento e avaliação dos fornecedores".