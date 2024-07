Processo para atrair empresas para terminal de gás no Ceará será em agosto, diz governo

Píer 2 abrigava navio regaseificador da Petrobras até o fim de 2023 Crédito: FÁBIO LIMA

Em um cenário de restrição de gás natural liquefeito (GNL) no Estado para novos investimentos, a Companhia do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp SA) confirmou ao O POVO que vai abrir em agosto o processo para atração de um novo operador para o terminal de regás no Pecém. A previsão de nova operação da termelétrica Pecém I, que será convertida de carvão para gás natural no Ceará, e que teve memorando de entendimento assinado na terça-feira, 30 de julho, entre o Governo do Estado e a empresa Mercúrio Asset, é também um dos motivos para acelerar o terminal de GNL. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A situação é que desde janeiro deste ano, após término de contrato entre Executivo estadual e Petrobras, o Ceará está sem o navio de regaseificação que ficava no píer 2 do Porto do Pecém. Segundo a estatal, a decisão não partiu da empresa.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Atualmente, petroleiros e o mercado acenderam alerta para o combustível limitado no Estado, que demanda 500 mil m³ de gás por dia, excluindo a necessidade das termelétricas. Isso porque, sem o navio no Pecém com capacidade para regaseificar 14 milhões de m³ por dia, o Ceará conta com o produto que vem do Rio Grande do Norte. Além disso, em junho, um sinistro no gasoduto Nordestão, operado pela empresa TAG, levantou o debate sobre a dependência externa de gás no Estado.