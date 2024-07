Plano Safra 2024/2025 vai destinar R$ 1,7 bilhão ao Ceará pelo BNB

Em relação à destinação, os agricultores familiares do Estado terão disponível R$ 1,3 bilhão, enquanto a agricultura empresarial, R$ 396 milhões disponíveis.

O valor do Plano Safra 2024/2025 destinado ao Ceará pelo Banco do Nordeste (BNB) será de R$ 1,7 bilhão, quase R$ 150 milhões a mais em comparação com o último ciclo (2023/2024).

O cenário no Ceará é de que há um aumento nas contratações no campo, o que gera um impacto na produção de alimentos, afirma Eliane Brasil, superintendente estadual do BNB.

“No primeiro semestre de 2023 foram contratados apenas R$ 220 milhões. Já no primeiro semestre de 2024, nós ultrapassamos a contratação de R$ 553 milhões só no programa Agroamigo. A disposição desses recursos para o estado do Ceará é muito importante”.

A superintendente também ressalta que a instituição financeira está reforçando parcerias com sindicatos rurais, além da Federação da Agricultura, com o objetivo de ampliar o crescimento e atender aos agricultores do Ceará.