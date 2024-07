Lula quer vagão de passageiros na Transnordestina no Ceará, diz Elmano

IGUATU, CEARÁ, BRASIL- 05.04.2024: Obras da transnordestina. (Foto: Aurélio Alves Crédito: AURÉLIO ALVES

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer um vagão de passageiros na Transnordestina no Estado. A ideia é movimentar o turismo local no Interior. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 9, durante o evento de divulgação do Pacto pelo Pecém. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Além deste objetivo, o presidente do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), Hugo Figueirêdo, divulgou que a melhoria da infraestrutura e do sinal de internet e telefonia são uma das ações inclusas no plano anunciado.