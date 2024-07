BNB e Ambiental Ceará assinam acordo para capacitar colaboradores

André Facó, diretor-presidente da Ambiental Ceará; Águeda Muniz, diretora de Relações Institucionais da Ambiental Ceará; Eliane Brasil, superintendente do BNB no Ceará; Marcelo Teixeira, gerente do escritório Regional Crediamigo BNB Fortaleza; e Fernando Lima, diretor-executivo da Ambiental Ceará. (esquerda para direita) Crédito: Divulgação/BNB Flávio Almeida.

O Banco do Nordeste (BNB) e a Ambiental Ceará, empresa parceira da Companhia da Água e Esgoto do Ceará (Cagece), assinaram um acordo de cooperação técnica que visa ampliar a capacitação dos empreendedores, com foco nos prestadores de serviço no segmento de saneamento básico. Assinado nesta segunda-feira, 1º, o acordo também prevê a capacitação de colaboradores formais e informais, como bombeiros, pedreiros, eletricistas, dentre outros. Por sua vez, a Ambiental Ceará vai mobilizar microempreendedores, que visa fortalecer a cadeia de prestadores de serviços no segmento.