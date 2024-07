Quixadá terá o maior shopping ao ar livre do Ceará; investimento é de R$ 20 mi

Com previsão de investimento de R$ 20 milhões, o município de Quixadá, no Sertão Central do Ceará, terá o maior shopping ao ar livre (open mall) do Estado, o Vila Open Mall.

Além disso, o terreno do estabelecimento terá mais de 25 mil metros quadrados (m²), o que representa quase um quarto do maior shopping center do Ceará, o Rio Mar Fortaleza (93 mil m²).

De acordo com o empresário Dario Frota, da DF Incorporação, responsável pela execução do projeto, há conversas com diversas lojas de renome, sendo que as âncoras serão uma do setor de construção, um supermercado e uma academia.

"Quando pensamos no projeto, o nosso objetivo principal era de fazer o consumidor se sentir bem no local e ter tudo o que precisa. Por isso, estamos selecionando bem as lojas", explica.

Ainda segundo ele, foi necessário um ano de estudo pelo Sertão Central para identificar qual cidade seria ideal para investir.

Nesse sentido, o município de Quixadá foi escolhido tanto pelas políticas de incentivos fiscais implementadas pela Prefeitura para atrair empresários quanto pela localização estratégica e o poder de compra da região.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Quixadá, Fabiano Barbosa, este polo comercial vai fomentar e incrementar a questão do comércio local, visto que será o primeiro shopping no Sertão Central.