Produção de frango no Ceará alcançou 16 mil toneladas no 1º trimestre

Estado também foi destaque no segmento de suínos, que registrou um aumento de 18,2% no rebanho

Os dados são do Informe Macroeconômico, produzido pelo Escritório Técnico dos Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), baseado na Pesquisa Mensal de Serviços e conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) .

A produção de frango no Ceará alcançou 16,4 mil toneladas no 1º trimestre deste ano. O número representa um aumento de 5,9% em relação ao mesmo período de 2023.

O Estado também foi destaque na produção de suínos. No segmento, o aumento registrado foi de 18,2% no rebanho, que reforçou a posição da segunda maior manada regional, com peso de 27,7%, ficando atrás apenas da Bahia, com peso de 46,9%.

Em relação ao Nordeste, foi registrado um aumento frente à média nacional, com um aumento de 2,9% no número de cabeças abatidas, totalizando 4,4 milhões de animais no período.

De acordo com o levantamento, a performance positiva do Estado e da Região contrastam com o cenário nacional.