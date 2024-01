Acquario Ceará: setor turístico critica espaço virar Labomar

Acquario começou a ser construído em 2012 e teve as obras paradas em 2015 Crédito: FCO FONTENELE

A decisão do governo do Estado de tornar o Acquario a nova sede do Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará (Labomar-UFC) não satisfez o trade turístico cearense. Lideranças do setor criticaram a decisão e apontam que é preciso substituir o projeto original por outro que gere impacto positivo para o turismo cearense. “Passamos muito tempo com a expectativa de que viria algo bom para o turismo e decidem por algo que poderia ser em qualquer outro lugar da cidade. Pior notícia eu não poderia ter recebido. Para o turismo, isso não foi nada legal”, lamentou Ivana Bezerra, presidente do Visite Ceará. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ela comentou que a conversão do equipamento turístico em um espaço de pesquisa surpreendeu negativamente o setor e foi o assunto da reunião de hoje da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará (ABIH-CE).

“Infelizmente, há um abandono desse Acquario e dessa região há mais de dez anos. Isso acabou repelindo turistas que visitavam a Praia de Iracema. Então, a decisão é positiva por trazer algo melhor ali. Mas infelizmente não é um equipamento turístico. Poderia ser algo que atraísse mais o público, mas vai ficar restrito a estudantes e professores”, comentou Taiene Righetto, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel-CE). Modelo de concessão fez a diferença Ivana comenta que as outras tentativas de conceder o projeto do Acquario para a iniciativa privada não deram certo porque era um projeto muito caro e complexo. Mudar para uma estrutura de maior conversa com os demais já facilita o interesse dos investidores. “A ideia não vingou,não deu certo, tudo bem. Mas tem que se pensar em muita coisa. Seja uma privatização, concessão, algum modelo mais adequado. Agora, um equipamento daquele para se transformar no Labomar, que é uma coisa para dentro…Localizado ali, no Pici ou no Passaré não faz diferença”, critica o presidente da ABIH-CE.

Ele reforça que “o foco para aquela região é o movimento turístico da Beira Mar” e classifica a decisão do governo como “um desperdício de um equipamento muito rico para o turismo”. “A nossa vocação é essa”, arremata Ivana, apontando a necessidade de o governador rever a decisão, que é esperada para o dia 29 de dezembro de 2023. O que se sabe até agora? O acordo entre o governador Elmano de Freitas (PT) e a UFC foi revelado pelo O POVO. Os detalhes serão revelados pelo governador Elmano de Freitas (PT) no próximo dia 29 de dezembro.