Cid sobre Acquario: "Se quiser substituir por outra coisa, não sou dono daquilo"

Cid, governador do Ceará à época, disse ter “absoluta tranquilidade de consciência” em relação ao Acquario. De acordo com ele, não decidiu começar o projeto por um capricho pessoal .

“Não vou adjetivar, mas uma série de antagonistas ao projeto acabaram fazendo com que o Exim Bank americano acabasse desistindo de financiar o projeto. Lamento. Nunca tivemos uma decisão judicial impedido, mas a gente sempre recebia a notícia de um processo, denúncia, alguma coisa” afirmou no Palácio da Abolição, onde esteve discutindo sobre hidrogênio verde.

“Mudaram as coisas, né? Eu continuo achando que deve ser uma coisa boa. Até vi no jornal um dia desses dando a ideia de um virtual. Ótimo. Que seja mais econômico e tal. Ou se quiser substituir por outra coisa, eu não sou dono daquilo”, disse.

Ainda de acordo com Cid Gomes, a obra estava em evolução até o seu último dia de mandato à frente do Governo do Estado do Ceará, mas que a obra do Acquario não deu continuidade pelos o que ele chamou de “antagonistas ao projeto”.