Acquario Ceará pode ser um aquário digital

Transformar o Acquario Ceará, hoje abandonado, em um aquário digital, fomentador de inteligência em TI. A ideia é do Presidente do Instituto CENTEC, o historiador de formação, Acrísio Sena. “O Projeto está pronto e na mão do Governador”, diz Acrísio. Chamado provisoriamente de CAIS (Ceará Artificial Intelligence, Innovation and Sustainability), é recebido com bons olhos pelos gestores de TI do estado. E dialoga com o que sua gestão deseja para os CVTs (Centros Vocacionais Tecnológicos) que deverão incorporar um “i” de inovação.

A adaptação do prédio do aquário, receberia um espaço de desenvolvimento de startups, com ambientação estilo MIS (Museu da Imagem e do Som) valorizando nosso maior ativo: o mar, a vida marinha, e a disposição nômade do cearense para olhar para fora em busca da sobrevivência.

Em relação à produtividade, o ex-deputado, quer uma gestão desenvolvendo formação e qualificação em energias renováveis, sobretudo em solar. “O Centec tem expertise para formar inteligência na área de placas solares, e vamos fazer essa transição para aprofundar qualificação dos jovens para energia limpa. O foco é inovar”, finaliza Acrísio.