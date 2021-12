Camilo explica por que obras do Acquário Ceará não avançaram em seu governo

A construção do oceanário, iniciada em 2012, está paralisada desde o início do governo Camilo. O petista ainda espera por investimento privado

O governador Camilo Santana (PT) comentou, nesta sexta-feira, 17, sobre as obras do Acquário Ceará, paralisadas desde 2015. Ao programa Jogo Político, o petista disse que o prosseguimento da construção do equipamento foi dificultado devido à pandemia e outras questões referentes a tentativa de financiamento pelo setor privado.

Segundo o governador, a ideia agora é conseguir parceiros privados para finalizar o oceanário orçado inicialmente em R$ 300 milhões. Entretanto, até o momento, nenhuma negociação foi para frente.

"É um setor que exige muito investimento. Ninguém da iniciativa privada entra pra não ter retorno. A gente continua tendo vários interessados, porém tivemos uma série de problemas ao longo desses anos, problemas econômicos no país, problema da própria pandemia nesses anos, e foi um setor muito afetado que foi o do turismo", disse o governador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O aquário foi idealizado em 2008 pelo então governador Cid Gomes (PDT) para incrementar o turismo e atrair 1 milhão de visitantes por ano. A construção foi iniciada em 2012 e tinha previsão de conclusão de dois anos. Com o início da gestão de Camilo Santana, a obra já havia custado aos cofres estaduais R$ 130 milhões, com 75% da estrutura de concreto concluída, mas apenas 25% do previsto em equipamentos e acabamento.

O Acquário Ceará prevê uma área construída de 21,5 mil metros quadrados, para comportar 38 tanques que, somados, consumirão 15 milhões de litros de água, equivalente a 6piscinas olímpicas, com 35 mil animais marinhos de 500 espécies.