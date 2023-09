Praia de Iracema deve ganhar novo campus da UFC

Custódio Almeida, novo reitor da Universidade Federal do Ceará, conta com exclusividade ao O POVO sobre plano de expansão para a região do Poço da Draga

O atual reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), professor Custódio Almeida, revelou com exclusividade ao O POVO que, entre seus projetos para esta gestão, está a criação e implementação do Campus Iracema, equipamento que deve ser instalado nas proximidades do Poço da Draga, na Praia de Iracema.

“Estamos sonhando com a instalação desse campus”, contou ele, explicando que a estrutura seria a nova sede do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), atualmente localizado na avenida da Abolição, por trás do Jardim Japonês, no Meireles.

“O Labomar é o carro-chefe, que precisa de novas instalações, novas estruturas, e que tem um potencial gigante que está sendo prejudicado pela estrutura física reduzida que temos hoje e que não comporta mais os projetos dos cursos”, explica Custódio, que foi empossado como reitor há menos de um mês, no último dia 25 de agosto.