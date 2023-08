Custódio Almeida toma posse oficialmente como novo reitor da UFC

O evento contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), da secretaria-executiva do MEC, Izolda Cela, além de outras autoridades estaduais e municipais. A cerimônia de empossamento foi aberta ao público, com a presença de estudantes, servidores da universidade, movimentos estudantis e representações sociais.

O novo reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), professor Custódio Almeida, tomou posse oficialmente ao cargo nesta sexta-feira, 25, juntamente com a vice-reitora, Diana Azevedo. A cerimônia foi realizada na Concha Acústica da Reitoria da UFC, no bairro Benfica, em Fortaleza. Os dois representantes ocuparão os cargos pelos próximos quatro anos.

O ministro da Educação, Camilo Santana, falou durante a cerimônia e ressaltou que vai trabalhar para acabar com as listas tríplices nas universidades federais. A norma é uma medida que regulamenta o processo de escolha dos dirigentes de instituições federais de ensino superior.

O novo reitor disse que a UFC tem o desafio de "guardar a unidade em suas diferenças". "A universidade é um lugar de confronto de ideias, das disputas intelectuais, do cultivo do diálogo, da elaboração de projetos e, mais modernamente, da experimentação. A universidade é o maior e mais complexo laboratório de humanidades que existe", disse,

O Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Ceará (Adufc) comentou, por meio das redes sociais, a posse do novo reitor. “Após quatro anos de intervenção, a UFC volta a ter uma gestão superior legítima e democrática, chancelada por seus três segmentos - docentes, técnico-administrativos e estudantes”, destacou.

A professora e coordenadora da licenciatura indígena Glauviana Alves, 30, pontua que a comunidade só tem a ganhar com a posse do professor Custódio e que a cerimônia é um momento simbólico. “O nosso sentimento é de muita alegria de muitas coisas positivas, a gente sente que muitas coisas boas virão e a gente está vivendo outros momentos. Eu posso afirmar que nós estamos vendo outros tempos”, pontua a professora.

Ainda segundo a entidade, a cerimônia foi um momento simbólico para a Universidade, que foi atravessada por uma “gestão autoritária e negacionista”. “A universidade não combina com autoritarismo. Ao contrário, deve ser um espaço para divergências e contradições. É com esse sentimento que celebramos, ao lado de toda a comunidade universitária, os novos tempos que finalmente chegaram”, pontuou.

No dia 28 de abril, o Consuni se reuniu e, por maioria, decidiu colocar Custódio no topo da lista tríplice a ser encaminhada para Brasília. A segunda colocada na consulta acadêmica, professora Elizabeth Daher, retirou o nome da disputa e sequer apareceu na lista tríplice; ela tinha o apoio do ex-reitor, Cândido Albuquerque.

A atual legislação determina que três nomes devem ser submetidos para a escolha do governo federal. Na época, os professores Paulo Roberto, do Departamento de Cirurgia, e Francisco de Assis de Souza Filho, do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental, foram indicados para completar a lista, praticamente como formalidade.

A consulta acadêmica deste ano gerou expectativa na comunidade da UFC, devido às polêmicas registradas durante o processo realizado em 2019, quando o professor Cândido Albuquerque, foi escolhido reitor pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL), mesmo tendo minoria de votos na consulta interna.

A nomeação de Custódio ao cargo de reitor da UFC foi realizada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 3 de agosto, e publicada no Diário Oficial da União (DOU), também assinada pelo Ministro da Educação, o ex-governador do Ceará, Camilo Santana.

Disputa anterior para reitoria

Em 2019, Cândido concorreu contra Custódio, vice-reitor da universidade à época, e Antônio Gomes de Souza Filho, então pró-reitor de Pesquisa e pós-graduação. Custódio foi o mais votado tanto entre estudantes, quanto entre professores e servidores técnico-administrativos, recebendo 7,7 mil votos no total; Antônio obteve 2,2 mil votos e Cândido registrou 610 votos.

Foi também o primeiro na lista tríplice formada no Conselho Universitário. No entanto, Custódio acabou preterido pela gestão Bolsonaro, que optou por nomear Cândido. A escolha gerou protestos de parte dos quadros universitários, que passaram a pressionar a reitoria por entender que houve desrespeito à comunidade acadêmica.

A lei não determina obrigatoriedade de seguir o resultado da consulta ou mesmo a ordem da lista tríplice encaminhada pelo Consuni, mas esse era um costume que vinha sendo respeitado integralmente antes da gestão Bolsonaro.

Primeiras ações no cargo

O mandato do professor Custódio Almeida como dirigente da UFC teve início oficialmente no último domingo, 20. Em seu primeiro dia como reitor da universidade, na segunda-feira, 21, o professor assinou as nomeações dos pró-reitores e das pró-reitoras da Universidade. Os nomes dos oito novos pró-reitores foram anunciados em junho deste ano, com paridade entre homens e mulheres.

Ainda na segunda-feira, 21, também foi convocada a primeira reunião do Conselho Universitário (Consuni) durante a gestão, que ocorreu na quarta-feira, 23, abordando a criação da pró-reitoria de Cultura e a reestruturação de outras pró-reitorias.

Os conselheiros aprovaram seis matérias, com destaque para a ratificação dos nomes dos oito novos pró-reitores que administrarão, ao lado do reitor Custódio Luís Silva de Almeida e da vice-reitora Diana Azevedo, a Universidade pelos próximos quatro anos.

Duas outras pautas de projeção foram ainda a criação da Pró-Reitoria de Cultura (Procult) e a refiliação da UFC à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes).



O professor e atual reitor Custódio Almeida é graduado em Computação pela UFC (1988) e em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará - UECE (1991). Possui mestrado em Sociologia pela UFC (1992) e doutorado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2000).

Desde 9 de fevereiro de 1993, Custódio é professor da UFC, sendo titular desde fevereiro de 2018. Em Filosofia, atua principalmente nos seguintes temas: Dialética, Hermenêutica Filosófica, Fenomenologia e Educação. (Colaboraram Gabriela Monteiro, Márcia Feitosa e Filipe Pereira)



FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 25-08-2023: Posse do reitor do Custódio Almeida, da UFC. Com presença do governador Elmano de Freitas, e ministro Camilo Santana. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 25-08-2023: Posse do reitor do Custódio Almeida, da UFC. Com presença do governador Elmano de Freitas, e ministro Camilo Santana. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS O ministro da Educação, Camilo Santana; e o governador do Estado, Elmano de Freitas, participaram da posse Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 25-08-2023: Posse do reitor do Custódio Almeida, da UFC. Com presença do governador Elmano de Freitas, e ministro Camilo Santana. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 25-08-2023: Posse do reitor do Custódio Almeida, da UFC. Com presença do governador Elmano de Freitas, e ministro Camilo Santana. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 25-08-2023: Posse do reitor do Custódio Almeida, da UFC. Com presença do governador Elmano de Freitas, e ministro Camilo Santana. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS