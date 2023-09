Eleição 2023 para Conselho Tutelar: o que precisa saber para votar

Saiba o que é preciso para votar na eleição do Conselho Tutelar em 2023 Crédito: Divulgação/Governo Federal

A eleição 2023 dos Conselhos Tutelares acontece no domingo, 1º de outubro (01/10), com a escolha dos candidatos por meio de urna eletrônica. O voto é facultativo, mas os eleitores devem estar em situação regular com a Justiça Eleitoral. O processo de escolha dos conselheiros tutelares acontece a cada quatro anos, no primeiro domingo de outubro do ano seguinte às eleições presidenciais. Na votação, a autoridade responsável é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), sob fiscalização do Ministério Público. Clique aqui para seguir o canal de Política do O POVO no WhatsApp

Saiba mais sobre o funcionamento da eleição para conselheiro tutelar e o horário de votação. O que faz um conselheiro tutelar? As atribuições do conselheiro tutelar estão relacionadas com o atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O profissional age a partir do recebimento de denúncias sobre violações, além de se apresentar como fiscalizador. O Conselho Tutelar pode requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, zelando pela manutenção e proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca). Eleição 2023 do Conselho Tutelar: horário de votação Os eleitores regularizados devem comparecer à seção eleitoral para o Conselho Tutelar das 8h às 17h (horário de Brasília), no primeiro domingo do mês de outubro. O processo do voto é direto, secreto e facultativo para a população. Eleição do Conselho Tutelar: 1º de outubro, 8h - 17h (horário de Brasília) Eleição 2023 do Conselho Tutelar: onde votar Veja o local de votação no Ceará e no Distrito Federal para encontrar a sua seção. Ceará Para verificar o seu local de votação, o eleitor cearense pode clicar aqui e acessar o formulário de consulta no portal do Tribunal Regional do Ceará (TRE-CE). Em seguida, é necessário indicar o número do seu título de eleitor, nome ou CPF ou zona e seção.

Outra opção é entrar em contato com o número 148. Distrito Federal No Distrito Federal, os eleitores também podem encontrar o espaço correto ao digitar o número do seu título de eleitor no link a seguir: eleicao.sejus.df.gov.br/?consulta=true. O que precisa para votar no Conselho Tutelar? O eleitor deve estar cadastrado e regularizado antes de se apresentar na seção eleitoral para a votação. Para garantir o voto, é preciso portar documento de identidade com foto e título de eleitor (ou e-título).

Eleição do Conselho Tutelar: ‘A Eleição do Ano’ O site “A Eleição do Ano” apresenta aos candidatos e eleitores informações sobre quem pode votar, além de lista com os representantes dos estados e cidades ao redor do Brasil. Para acessar, clique no link a seguir: aeleicaodoano.org/. Eleição do Conselho Tutelar: dúvidas frequentes Confira as principais dúvidas relacionadas com a eleição dos conselheiros tutelares no Brasil.