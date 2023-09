Elmano teme fuga de investimentos em hidrogênio verde do Ceará para os EUA

Elmano destaca o potencial do Ceará com o hub de hidrogênio verde Crédito: Aurélio Alves/O POVO

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), teme a fuga de investimentos em hidrogênio verde do Ceará para os Estados Unidos. Para evitar esse movimento, ele cobrou regulamentação da atuação de toda a cadeia produtiva que compõe esse segmento, em evento com a presença do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, no Palácio da Abolição, em Fortaleza, Ceará. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A medida é importante para que os empresários que prometem aportes acima de R$ 20 bilhões no Estado consigam iniciar os empreendimentos, com segurança jurídica.

A ideia era criar o marco legal para a produção industrial. Na publicação, Lula destacava que a produção de hidrogênio é uma aposta do governo, dentro da estratégia de promover a transição energética. "O governo está trabalhando na elaboração de um projeto de lei para regulamentar a produção de hidrogênio no Brasil, o que vai trazer maior segurança para os investimentos, e que deve ser finalizado até o final de setembro", dizia à época. Após entrevista ao O POVO, o presidente chegou a reafirmar o compromisso na sede do Banco do Nordeste (BNB), destacando que o Brasil quer ocupar papel de liderança nesta nova indústria que se forma.