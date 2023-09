Piso da enfermagem será pago a profissionais do Estado do Ceará na segunda, anuncia Elmano

O piso salarial para profissionais da enfermagem vinculados ao Governo do Estado do Ceará será pago na segunda-feira, 2 de outubro, informou o governador Elmano de Freitas (PT) nas redes sociais. O pagamento será feito na folha de pessoal, no primeiro dia útil do mês.

Os valores retroativos ao meses de maio a agosto serão pagos até 5 de outubro.