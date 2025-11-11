Proclamação da República: entenda o feriado de 15 de novembro

"Proclamação da República", uma pintura a óleo sobre tela de 1893 feita por Benedito Calixto. Retrata o Marechal Deodoro da Fonseca liderando as tropas em 15 de novembro de 1889 no Campo de Santana. / Crédito: Domínio público

No dia 15 de novembro, o Brasil celebra a Proclamação da República, um dos marcos mais importantes da história nacional. A data, que é feriado em todo o País, lembra o momento em que o regime monárquico chegou ao fim e o Brasil passou a ser uma república federativa, em 1889.



Por que o 15 de novembro é feriado nacional A data foi reconhecida oficialmente como feriado ainda nos primeiros anos da República. Em 14 de janeiro de 1890, o Decreto n.º 155-B determinou o 15 de novembro como o “dia da pátria brasileira”, reforçando o novo regime e seu símbolo político. Mais tarde, durante o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, o feriado foi instituído pela Lei Federal n.º 662, de 1949, substituída em 2002 pela Lei nº 10.607, que mantém o 15 de novembro entre os feriados nacionais. Essa legislação segue em vigor até hoje. As causas da Proclamação da República A queda da monarquia foi consequência de anos de tensão política e econômica. Os militares, especialmente o Exército, sentiam-se desvalorizados após a Guerra do Paraguai e queriam maior influência política.