Proclamação da República: entenda o feriado de 15 de novembro

O que é comemorado em 15 de novembro? Veja por que a data é feriado nacionalSaiba a história do 15 de novembro e relembre os fatos que levaram ao fim da monarquia no Brasil em 1889
No dia 15 de novembro, o Brasil celebra a Proclamação da República, um dos marcos mais importantes da história nacional.
A data, que é feriado em todo o País, lembra o momento em que o regime monárquico chegou ao fim e o Brasil passou a ser uma república federativa, em 1889.
A seguir, relembre os fatos históricos e entenda por que o 15 de novembro é feriado nacional.
Como foi o fim da monarquia e o nascimento da República
A Proclamação da República ocorreu em 15 de novembro de 1889, resultado de um movimento liderado pelo marechal Deodoro da Fonseca, com o apoio de militares e civis republicanos.
A insatisfação com o governo de Dom Pedro II, que se agravou após a Guerra do Paraguai (1864–1870), e o descontentamento de parte da elite com a abolição da escravidão um ano antes foram decisivos para o fim da monarquia.
O decreto que instituiu a república trazia a frase histórica: “Fica proclamada provisoriamente e decretada como a forma de governo da nação brasileira a República Federativa”.
Com ele, o Império do Brasil passou a se chamar Estados Unidos do Brasil, nome que vigorou até 1968, quando foi adotada a denominação atual: República Federativa do Brasil.
Por que o 15 de novembro é feriado nacional
A data foi reconhecida oficialmente como feriado ainda nos primeiros anos da República. Em 14 de janeiro de 1890, o Decreto n.º 155-B determinou o 15 de novembro como o “dia da pátria brasileira”, reforçando o novo regime e seu símbolo político.
Mais tarde, durante o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, o feriado foi instituído pela Lei Federal n.º 662, de 1949, substituída em 2002 pela Lei nº 10.607, que mantém o 15 de novembro entre os feriados nacionais. Essa legislação segue em vigor até hoje.
As causas da Proclamação da República
A queda da monarquia foi consequência de anos de tensão política e econômica. Os militares, especialmente o Exército, sentiam-se desvalorizados após a Guerra do Paraguai e queriam maior influência política.
Ao mesmo tempo, cafeicultores paulistas e parte da elite escravocrata estavam insatisfeitos com a abolição da escravidão, ocorrida em 1888, que lhes trouxe prejuízos financeiros.
Outro fator importante foi a crise sucessória: muitos monarquistas viam com reservas a sucessão pela princesa Isabel e seu marido, o conde d’Eu.
O resultado foi um crescente apoio à ideia republicana e ao federalismo, inspirado no modelo dos Estados Unidos, que defendia maior autonomia para os estados.
Com a monarquia enfraquecida e sem apoio político, o golpe liderado por Deodoro da Fonseca tornou-se inevitável, consolidando a República do Brasil.
Como foi o 15 de novembro de 1889
Na manhã de 15 de novembro de 1889, tropas lideradas por Deodoro da Fonseca cercaram o gabinete ministerial no Rio de Janeiro e destituíram o visconde de Ouro Preto, então chefe do governo imperial.
O movimento não teve resistência armada significativa. Pouco depois, o vereador José do Patrocínio anunciou oficialmente a Proclamação da República.
No dia 17 de novembro, Dom Pedro II e a família imperial deixaram o Brasil com destino à Europa. Nascia, assim, o primeiro governo provisório republicano, presidido pelo próprio marechal Deodoro.
República e democracia no Brasil atual
O republicanismo brasileiro foi reafirmado pela Constituição de 1988, que define o País como uma República Federativa.
Em 1993, um plebiscito nacional deu aos brasileiros a chance de escolher entre república e monarquia como forma de governo. O resultado foi claro: 66% dos eleitores votaram pela manutenção da república, confirmando o regime instaurado em 1889.
Próximos feriados nacionais de 2025
Veja a seguir quais são os próximos feriados deste ano:
- 20 de novembro (quinta-feira) – Dia da Consciência Negra
- 24 de dezembro (quarta-feira) – Véspera de Natal (ponto facultativo após 14h)
- 25 de dezembro (quinta-feira) – Natal
- 31 de dezembro (quarta-feira) – Véspera de Ano-Novo (ponto facultativo após 14h)