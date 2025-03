25 de março é feriado; conheça história da Data Magna no Ceará

/ Crédito: Reproduçã/Governo do Estado do Ceará

O termo “Data Magna” refere-se a acontecimentos importantes. Assim, a data indica um acontecimento importante para a história do Ceará; neste caso, a abolição da escravatura. A província libertou os escravizados no dia 25 de março de 1884 .

Nesta terça-feira, 25 de março, é lembrada a Data Magna do Ceará, homenageando a antiga província que foi a primeira do Brasil a libertar os escravizados . O País só teve sua abolição em 1888, mas no Ceará ocorreu quatro anos antes.

A Data Magna atualmente corresponde ao único feriado instituído por lei do governo estadual e está expressa no Artigo 18 da Constituição Estadual. Nesse caso, há um limite de um feriado por ano.

A solene assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, que determinou o fim da escravidão do País traz questionamentos sobre como aconteceu no Ceará. Qual documento foi assinado para oficializar o fim da escravidão no território?

O processo de proibição da posse e tráfico interno de escravos foi resultado da resistência do povo negro e da mudança de conjuntura econômica no Ceará a partir de 1850.

Táticas como fugir dos barcos, assassinar os condutores e se misturar entre os imigrantes também fazem parte do movimento que culminou com as ações do dia 25 de março de 1884.



25 de Março também é Dia do Maracatu

Além da data magna, no dia 25 de março se celebra o Dia do Maracatu. A efeméride foi instituída no Calendário Oficial do Estado do Ceará por meio da Lei n.º 18.641 de 2023 e é um projeto da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Trata-se de uma política de apoio e disseminação desta tradição ao longo do ano, já que o maracatu é uma das mais tradicionais danças de origem afrodescendente, presente de forma destacada na cultura do estado do Ceará.

