Independência do Brasil: origem do 7 de setembro, história e mais

O grito da independência ocorreu nas margens do Rio Ipiranga, em 7 de setembro de 1822. Veja o que estava por trás e quais as consequências para o Brasil

Há 202 anos, o Brasil tornou-se um país independente de Portugal, em 7 de setembro de 1822. O evento não apenas marcou a trajetória política e social do Brasil, mas também criou sua identidade nacional e lançou as bases para a criação de um país soberano.

Independência do Brasil no 7 de setembro: origem e história da data

A Independência do Brasil tem uma grande ligação com a transferência da corte portuguesa para o território. Os acontecimentos entre 1808 e 1822 levaram ao desgaste na relação entre a elite brasileira, sobretudo a do Sudeste, com o Reino de Portugal.

Durante esses anos, conhecido como Período Joanino, diversos conflitos aconteceram, como a Revolução Liberal do Porto em 1820. Alguns desses eventos culminaram na nomeação de D. Pedro I como príncipe regente do Brasil e sua decisão de ficar no país.

O grito da independência (ato não confirmado por historiadores) ocorreu nas margens do Rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, proclamado por ele. Mas o evento não encerrou o processo de independência.