Lei do Ventre Livre no Brasil: fatos históricos de 28 de setembro

A Lei do Ventre Livre, sancionada em 1871, determinava que crianças nascidas de mulheres escravizadas seriam livres. A medida, porém, trouxe limitações que mostram como a abolição no Brasil foi lenta e controlada pela elite.

A seguir, saiba tudo sobre como a Lei ocorreu, seu contexto e mais informações sobre o fato histórico da Lei do Ventre Livre. O que foi a Lei do Ventre Livre A Lei do Ventre Livre, oficialmente Lei nº 2.040, foi promulgada em 28 de setembro de 1871. Criada durante o governo do Visconde do Rio Branco e sancionada pela princesa Isabel, ela estabelecia que todos os filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir daquela data seriam considerados livres. Na prática, a lei não representava liberdade imediata. As crianças permaneciam sob tutela dos senhores até os oito anos de idade e, depois disso, poderiam continuar trabalhando compulsoriamente até os 21 anos, caso o proprietário não aceitasse a indenização oferecida pelo Estado.



O tráfico passou a ser proibido em terras brasileiras somente em 1850, por meio da Lei Eusébio de Queirós. Pressões internacionais e internas, como o fortalecimento do movimento abolicionista, forçaram o Império a adotar medidas graduais de transição. Enquanto Estados Unidos (1865) e países vizinhos já haviam abolido a escravidão, a elite brasileira defendia mudanças lentas para preservar seus interesses econômicos, sobretudo nas fazendas de café do Sudeste. A Lei do Ventre Livre foi um desses passos intermediários.