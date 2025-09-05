Qual o significado das cores e das estrelas na bandeira do Brasil

A bandeira do Brasil é um dos símbolos nacionais mais reconhecidos. Veja o significado de cada elemento da bandeira / Crédito: Getting Image

No mês de setembro, celebramos a pátria brasileira em duas datas importantes: a Independência do Brasil, no dia 7, e o Dia dos Símbolos Nacionais, em 18 de setembro. De acordo com a Constituição Federal, os quatro símbolos oficiais do País são:

a Bandeira Nacional ,

, o Hino Nacional,

as Armas Nacionais (ou Brasão Nacional) e

o Selo Nacional. Entre eles, o mais reconhecido é a bandeira nacional, cuja história e significados você confere a seguir. Bandeira do Brasil: qual a sua história? A primeira bandeira oficial brasileira foi criada após a Independência, em 1822, a pedido de Dom Pedro I ao artista francês Jean-Baptiste Debret. A atual versão da bandeira surgiu quatro dias após a Proclamação da República, em 1889, elaborada por Raimundo Teixeira Mendes, Miguel Lemos, Manuel Pereira Reis e Décio Vilares. As principais alterações que aconteceram foram:

O losango amarelo teve seu tamanho redimensionado

O símbolo de Armas do Império, que constava na bandeira, foi trocado pela esfera republicana de cor azul

Na esfera azul, foram adicionadas estrelas e a faixa branca com “Ordem e Progresso” Bandeira do Brasil: o que significam as cores? As cores da bandeira carregam significados que remetem à história e à formação do País. Segundo o pesquisador Milton Luz, no livro sobre a história dos símbolos nacionais publicado pela Agência Senado, os significados são: Verde Para Milton Luz, o verde lembra aos portugueses, desde aqueles tempos ancestrais, “as lutas libertárias, as grandes conquistas e, acima de tudo, a esperança e a liberdade”.

Os povos lusitanos utilizavam uma bandeira branca com um dragão verde no centro. Amarelo O amarelo pode ser uma referência a Habsburgo-Lorena, a casa de D. Leopoldina, esposa de D. Pedro I. O fundo do brasão da dinastia era preenchido por amarelo. A cor amarela já fazia parte do brasão de armas de Portugal desde 1250, logo depois da conquista do Algarve. Os castelos que representavam as fortalezas tomadas aos mouros eram em ouro, ou seja, amarelos.