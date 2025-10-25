Novembro de 2025: veja os feriados no calendário

Novembro de 2025: veja os feriados no calendárioMês tem três feriados nacionais em 2025; veja quais são e calendário completo para o restante do ano
Novembro, o 11º mês do ano, é marcado por importantes feriados nacionais e campanhas de conscientização, como o Novembro Azul, voltado para a prevenção do câncer de próstata.
Além disso, é um período de valorização da cultura afro-brasileira e, na tradição cristã, é conhecido como o mês das almas, devido ao Dia de Finados. A seguir, confira as folgas do mês:
Feriados de novembro de 2025
2 de novembro: Dia de Finados
O Dia de Finados é uma data dedicada à memória daqueles que já partiram. Celebrado em diversos países de tradição cristã, o dia 2 de novembro é um momento de homenagem aos entes queridos falecidos.
A tradição remonta ao século XI, quando a Igreja Católica instituiu oficialmente a data para lembrar e rezar por todas as almas. No Brasil, é comum que as famílias visitem cemitérios, levem flores, acendam velas e façam orações.
Em 2025, o feriado cairá em um domingo.
15 de novembro: Proclamação da República
O Dia da Proclamação da República, celebrado em 15 de novembro, é um dos mais importantes feriados cívicos do país. A data marca o evento histórico de 1889, quando o marechal Deodoro da Fonseca proclamou o fim da monarquia e o início da República Federativa do Brasil.
A Proclamação representou uma grande mudança política e social, encerrando o reinado de Dom Pedro II e instalando um novo sistema de governo, baseado na escolha de líderes por meio do voto e na separação entre Igreja e Estado.
Atualmente, a data é lembrada em todo o país com cerimônias cívicas, atividades escolares e eventos oficiais.
Em 2025, o feriado da Proclamação da República cairá em um sábado.
20 de novembro: Dia da Consciência Negra
O Dia da Consciência Negra celebra a resistência e a contribuição do povo negro na formação da sociedade brasileira. A data também relembra a morte de Zumbi dos Palmares, símbolo da luta contra a escravidão.
A comemoração foi instituída pela então presidente Dilma Rousseff, em 2011, por meio da Lei n.º 12.519, que determinou que o dia 20 de novembro fosse dedicado a Zumbi dos Palmares, mas sem o tornar um feriado nacional.
Em 2024, o presidente Lula sancionou a lei que oficializou como feriado nacional, a ser celebrado em todo o território brasileiro.
Em 2025, o Dia da Consciência Negra cairá em uma quinta-feira.
Além dos feriados, o mês de novembro terá algumas outras datas comemorativas em 2025; confira:
- 13 de novembro (quinta-feira): Dia Mundial da Gentileza
- 19 de novembro (quarta-feira): Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino
- 21 de novembro (sexta-feira): Dia Mundial da Televisão
Feriados nacionais restantes em 2025
O penúltimo mês do ano guarda quase todos os feriados nacionais que restam em 2025. Confira a lista completa de folgas nacionais restantes para o ano:
- 2 de novembro (domingo): Finados
- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
- 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.
Calendário de feriados de 2026
Em 2026, nove dos 10 feriados nacionais cairão em dias úteis. No Ceará, o ano começa com dois feriados estaduais. Confira a lista das datas comemorativas:
Janeiro
- 1º de janeiro (quinta-feira): Confraternização Universal - Feriado
Fevereiro
- 17 de fevereiro (terça-feira): Carnaval
- 18 de fevereiro (quarta-feira): Quarta-feira de Cinzas
Março
- 8 de março (domingo): Dia Internacional da Mulher - Feriado nacional
No Ceará, também fazem parte do calendário de janeiro os feriados de:
- 19 de março (quinta-feira): Dia de São José, padroeiro do Ceará - Ponto facultativo no serviço público estadual e feriados em diversas cidades
- 25 de março (quarta-feira): Data Magna do Ceará - Feriado estadual
Abril
- 3 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo - Feriado Nacional
- 5 de abril (domingo): Páscoa
- 19 de abril (domingo) : Dia dos Povos Indígenas
- 21 de abril (terça-feira): Tiradentes - Feriado Nacional
Maio
- 1º de maio (sexta-feira): Dia Mundial do Trabalho - Feriado
Junho
- 4 de junho (quinta-feira): Corpus Christi
Setembro
- 7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil - Feriado
Outubro
- 12 de outubro (segunda-feira): Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil - Feriado
- 28 de outubro (quarta-feira): Dia do Servidor Público - Ponto facultativo
Novembro
- 2 de novembro (segunda-feira): Dia de Finados - Feriado
- 15 de novembro (domingo): Proclamação da República - Feriado
- 20 de novembro (sexta-feira): Dia da Consciência Negra - Feriado
Dezembro
- 25 de dezembro (sexta-feira): Natal - Feriado