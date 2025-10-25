Novembro de 2025: veja os feriados no calendário

Confira quando cai os feriados e datas comemorativas de novembro em 2025 / Crédito: Freepik

Novembro, o 11º mês do ano, é marcado por importantes feriados nacionais e campanhas de conscientização, como o Novembro Azul, voltado para a prevenção do câncer de próstata. Além disso, é um período de valorização da cultura afro-brasileira e, na tradição cristã, é conhecido como o mês das almas, devido ao Dia de Finados. A seguir, confira as folgas do mês:

Feriados de novembro de 2025

2 de novembro: Dia de Finados O Dia de Finados é uma data dedicada à memória daqueles que já partiram. Celebrado em diversos países de tradição cristã, o dia 2 de novembro é um momento de homenagem aos entes queridos falecidos. A tradição remonta ao século XI, quando a Igreja Católica instituiu oficialmente a data para lembrar e rezar por todas as almas. No Brasil, é comum que as famílias visitem cemitérios, levem flores, acendam velas e façam orações. Em 2025, o feriado cairá em um domingo. 15 de novembro: Proclamação da República O Dia da Proclamação da República, celebrado em 15 de novembro, é um dos mais importantes feriados cívicos do país. A data marca o evento histórico de 1889, quando o marechal Deodoro da Fonseca proclamou o fim da monarquia e o início da República Federativa do Brasil.

A Proclamação representou uma grande mudança política e social, encerrando o reinado de Dom Pedro II e instalando um novo sistema de governo, baseado na escolha de líderes por meio do voto e na separação entre Igreja e Estado. Atualmente, a data é lembrada em todo o país com cerimônias cívicas, atividades escolares e eventos oficiais. Em 2025, o feriado da Proclamação da República cairá em um sábado.

20 de novembro: Dia da Consciência Negra O Dia da Consciência Negra celebra a resistência e a contribuição do povo negro na formação da sociedade brasileira. A data também relembra a morte de Zumbi dos Palmares, símbolo da luta contra a escravidão. A comemoração foi instituída pela então presidente Dilma Rousseff, em 2011, por meio da Lei n.º 12.519, que determinou que o dia 20 de novembro fosse dedicado a Zumbi dos Palmares, mas sem o tornar um feriado nacional. Em 2024, o presidente Lula sancionou a lei que oficializou como feriado nacional, a ser celebrado em todo o território brasileiro.