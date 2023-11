Consciência Negra: conheça origem e brasileiros que marcaram história

Consciência Negra: conheça a origem da data e brasileiros que marcaram a história do país Crédito: Agência Brasil

O dia 20 de novembro é marcado por uma data muito importante, o dia da Consciência Negra, que visa valorizar a resistência, a força e a cultura negra, além de relembrar todas as lutas e movimentos negros ao longo dos anos. A data foi oficialmente instituída pela a lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011. A celebração também faz referência à morte de Zumbi, que era líder do Quilombo dos Palmares e lutava contra a escravidão no Nordeste. O líder quilombola se tornou um dos nomes mais relevantes da história do país. Confira outras figuras negras que marcaram a trajetória do Brasil e que lutaram contra a desigualdade racial.



Dia da Consciência Negra agora é feriado em todo o estado de São Paulo; VEJA Consciência Negra: figuras brasileiras negras que fizeram história no país Confira as figuras brasileiras que marcaram a história do país e foram grandes nomes na luta contra o preconceito e as disparidades sociais pós-escravidão. Zumbi dos Palmares (1655-1695) Ele é o grande responsável pela data, que é em memória do dia da sua morte, depois de vários anos de luta e resistência. Zumbi foi um dos nomes mais importantes na história brasileira, pois ele foi o líder do Quilombo de Palmares por mais de quinze anos, que recebeu mais de 30 mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças, que conseguiam fugir dos seus senhores e da escravidão. A sua morte foi trágica, pois um ele foi denunciado por um de seus companheiros. Zumbi foi capturado, morto e degolado. Sua cabeça ficou exposta em praça pública como uma forma de assustar os escravos que quisessem se rebelar. Sua jornada foi de extrema importância na luta contra a escravidão e a escolha da data busca refletir sua trajetória e relevância até os dias atuais.

Grande Otelo (1915-1993) Um dos maiores atores das artes cênicas do Brasil no século XX, Grande Otelo fez muito sucesso no cinema e promoveu mudanças no meio artístico. Nascido em Minas Gerais, Sebastião Bernardes de Souza Prata, seu verdadeiro nome, começou a atuar criança em festas populares e não parou mais. Otelo atuou nas grandes estações de rádio e nos principais canais de televisão do país, além do cinema. Ele foi o responsável por um marco importante no Brasil, pois os negros eram proibidos de entrar pela porta da frente nos cassinos, o que foi mudado após o Grande Otelo começar a trabalhar como ator em um deles.

Carolina de Jesus (1914-1977) Mesmo tendo frequentado apenas dois anos de estudo em uma escola, Carolina de Jesus gerou um impacto nacional com sua escrita tocante no livro Quarto de despejo: diário de uma favelada", em que relata o dia a dia na favela do Canindé, em São Paulo, em que morava com seus três filhos. A obra também traz a perspectiva de uma mulher negra que escrevia para fugir da invisibilidade social. Carolina de Jesus é considerada até hoje um dos nomes mais importantes da literatura brasileira. Conceição Evaristo (1946) Um dos nomes mais importantes da literatura contemporânea, Conceição Evaristo resgata em suas obras a ancestralidade e a afro-brasilidade, além de retratar o cotidiano das mulheres negras e os preconceitos sofridos nos diversos âmbitos sociais.