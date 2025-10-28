10 lendas urbanas macabras de dar medo no Brasil

O Brasil está repleto de lendas urbanas; muitas crianças brasileiras crescerem com um misto de medo e curiosidade sobre figuras famosas como a "Loira do Banheiro". / Crédito: Reprodução/Freepik

O Halloween se aproxima, será celebrado na próxima sexta-feira, 31 de outubro, e, com ele, voltam à tona as histórias que arrepiam até os mais céticos. Mas não é preciso atravessar o oceano para encontrar criaturas aterrorizantes ou aparições fantasmagóricas. O Brasil também tem suas próprias lendas urbanas, que misturam medo, mistério e um toque de folclore.

No centro da luz, estaria a cabeça de uma mulher com olhos e cabelos em chamas; a temida Curacanga, ou Cumacanga. Diz a tradição que, à meia-noite de sextas-feiras ou nas noites de lua cheia, sua cabeça se desprende do corpo e vaga pelos campos, aterrorizando os que cruzam seu caminho. O corta-bundas Entre 1984 e 1987, o bairro José Walter, em Fortaleza, capital do Ceará, viveu sob medo. Um homem invadia casas durante a madrugada e cortava as nádegas de mulheres e crianças dormindo.