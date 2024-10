Halloween: lista científica mostra os 50 filmes mais assustadores

O estudo Science of Scare classificou os filmes mais assustadores com base na frequência cardíaca, destacando 'A Entidade' como o mais aterrorizante

Esses longas provocam tensão, aflição, angústia e ansiedade, aspectos avaliados pelo Science of Scare Project, que elencou os títulos mais aterrorizantes.

Os filmes são classificados com base no efeito sobre a frequência cardíaca do público, recebendo pontuação conforme a variação e a frequência cardíaca máxima alcançada entre os espectadores.

De acordo com o estudo, o filme de terror mais assustador de todos os tempos é o sobrenatural A Entidade (2012), do diretor Scott Derrickson, com o público experimentando um aumento médio de 34% na frequência cardíaca ao assisti-lo.

Ranking dos filmes de terror: lista anual

Todos os anos, o Science of Scare Project seleciona uma lista dos filmes mais assustadores em inglês e os submete a um painel de 250 pessoas, ranqueando filmes desde 2020.