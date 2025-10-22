11 produtos do dia a dia para usar na maquiagem de Halloween / Crédito: EdiCase Beleza

As festas de Halloween, uma tradição que nasceu nos países de língua inglesa, ganham cada vez mais espaço no Brasil. A mistura de fantasia, cores intensas e brincadeira com o visual conquistou quem ama maquiagem como forma de expressão. E o melhor é que não é preciso montar um arsenal exclusivo para a data: muitos produtos usados no dia a dia ganham novos papéis quando combinados com as técnicas certas. Segundo Chloé Gaya, maquiadora e diretora artística da rede de salões de beleza Jacques Janine, itens como delineador, batom escuro ou iluminador podem assumir funções inesperadas. “Com uma boa escolha de tons e aplicação estratégica, um batom vermelho vira sangue falso, uma sombra marrom cria profundidade cadavérica e um blush rosado se transforma em queimadura”, conta.

A seguir, confira 11 produtos do dia a dia para usar na maquiagem de Halloween! 1. Base, corretivo e contorno No dia a dia, a base uniformiza a pele, o corretivo corrige áreas específicas e o contorno acentua ou modela o rosto. Para o Halloween, Chloé Gaya ensina: “aplique uma camada de base em tom mais claro em todo o rosto para o efeito ‘morto’, ou escureça partes específicas — como têmporas e laterais do nariz — para criar profundidade de zumbi, caveira ou vampira”. A partir daí, é só equilibrar luz e sombra: corretivo claro nas áreas que deseja destacar e contorno escuro onde quiser criar aspecto encovado. Quanto mais suave for o esfumado, mais realista fica o efeito — já traços marcados funcionam bem para produções mais gráficas. 2. Pó compacto ou translúcido No uso diário, o pó é aliado para selar a maquiagem e controlar o brilho. Para o Halloween, a maquiadora indica: “concentre o pó nas bochechas e na testa para deixar o rosto pálido e opaco, com um ar de fantasma”. Camadas extras nas regiões centrais criam acabamento fosco e artificial na medida certa para visuais mais sombrios. Se quiser uma textura envelhecida — como boneca quebrada —, pressione o pó sobre a pele umedecida com água termal.

3. Sombra marrom escura ou cinza No dia a dia, a sombra marrom é usada para marcar o côncavo e criar profundidade com suavidade. Para o Halloween, a especialista orienta: “use abaixo dos olhos e nas têmporas para criar olheiras fundas, hematomas ou contornos cadavéricos”. Quanto mais esfumado o produto, mais realista fica o aspecto de cansaço ou decomposição; já quando aplicado em camadas concentradas nas cavidades naturais do rosto, ajuda a afundar visualmente certas regiões, como laterais do nariz e abaixo das maçãs do rosto. Em looks mais dramáticos, combinar marrom com toques de roxo, amarelo ou verde cria hematomas evoluídos, enquanto finalizar com pó translúcido por cima deixa o acabamento mais ressecado.

4. Sombra preta A sombra preta é um curinga para intensificar o olhar ou criar esfumados marcantes na maquiagem do dia a dia. Para o Halloween, Chloé Gaya brinca: “aplique de forma borrada para um look ‘chorado’ ou use como base para desenhos de caveiras, manchas e queimaduras”. A partir daí, tudo depende do acabamento: Olhos fundos ou ar exausto : concentre a sombra no côncavo e esfume para baixo até as olheiras;

: concentre a sombra no côncavo e esfume para baixo até as olheiras; Caveiras e visuais mais estruturados : use como base para desenhar as cavidades dos olhos e do nariz e depois suavize as bordas com pincel macio;

: use como base para desenhar as cavidades dos olhos e do nariz e depois suavize as bordas com pincel macio; Queimaduras e machucados: deposite o preto no centro e misture com tons vermelhos ou alaranjados nas extremidades para criar efeito de inflamação. Traços feitos com pincel firme ficam mais gráficos, enquanto pincel fofo ou úmido garante manchas realistas e orgânicas.

5. Batom vermelho Esse clássico da maquiagem, o batom vermelho é tradicionalmente usado para destacar os lábios com cor intensa e acabamento sofisticado. Para o Halloween, a maquiadora sugere: “use um pincel fino para aplicar e simular sangue falso ou machucados, deixando escorrer pelos cantos da boca. Misture com gloss para o efeito de sangue fresco”. O segredo está nas camadas: o batom sozinho já funciona como base do “sangue”, mas ao escurecer as bordas com sombra marrom ou preta, ele ganha profundidade; e quando o gloss entra por cima, cria aquele brilho viscoso típico de ferimentos recém-abertos. O mesmo recurso funciona para cortes, arranhões e feridas espalhadas pelo rosto ou pescoço. 6. Batom escuro (vinho ou marrom) Fora do clima de fantasia, os batons escuros colorem os lábios com intensidade e elegância. Para o Halloween, a especialista explica: “funciona como sombra cremosa para criar contornos sombrios, olheiras ou manchas no rosto, ou no corpo”.