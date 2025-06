Cão da Itaoca, Hilux Preta, Corta-Bundas: conheça histórias de terror do Ceará

Histórias de casas mal-assombradas compõem as lendas do Ceará; confira / Crédito: Ramy Kalaban/Pexels

Não é só nos livros e filmes que as histórias de terror estão presentes. Elas também podem começar a partir de acontecimentos estranhos em um bairro. No Ceará, diversas cidades têm suas tradicionais histórias, e algumas até viraram notícia. Para esta sexta-feira, 13, O POVO listou cinco histórias de terror que se passam no Ceará.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Lendas do Ceará: Lobisomem da RFFSA De acordo com as lendas, os lobisomens são criados nas sextas-feiras 13 com noite de Lua Cheia. E uma delas indica que a criatura apareceu no Ceará. Reza a lenda que um funcionário da antiga Rede Ferroviária Federal (RFFSA) foi demitido e não tinha onde viver. Então, ele foi morar nos trilhos, ocupando alguns vagões abandonados. Então, espalhou-se entre os moradores próximos aos trilhos na década de 1960, a história de que o homem era um lobisomem, e muitos até afirmam terem visto a criatura circular no ambiente. Lendas do Ceará: Corta-bundas do José Walter Já esta é uma das histórias que possuem evidências de que ocorreram. Entre 1984 e 1987, no bairro José Walter, em Fortaleza, um homem aterrorizou a região após invadir casas para ferir as nádegas e mulheres e até crianças. Ele foi identificado como Evandro Oliveira da Silva, de 26 anos.

Os casos viraram notícia e O POVO cobriu quando o suspeito dos ataques foi preso (veja abaixo a reportagem do jornal na época). Em depoimento após ser preso, ele assumiu os crimes e negou qualquer interesse sexual - seu prazer era apenas talhar um corte profundo. Durante os anos de atuação, dezenas foram atribuídos ao Corta-Bundas, mas o criminoso, que sempre reconheceu a culpa, assumiu apenas dez. Evandro morreu quase três semanas depois, assassinado por outro presidiário no Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira (IPPOO).

Casa no bairro Otávio Bonfim, em Fortaleza, foi "assombrada" na década de 1930 Crédito: O POVO.doc Na época, a reportagem do O POVO visitou a casa e presenciou muitas pessoas em volta do local querendo ver “as visagens”. As casas da vizinhança também “não tiveram sossego” com várias pessoas indo até o local e querendo saber mais sobre as assombrações. LEIA MAIS: Monstro da Água Verde: conheça história que assombrou o Ceará há 60 anos