Dia das Bruxas: rede de cinemas realiza programação especial

A programação da rede de cinemas contará com sessões de filmes de terror, incluindo "Pecadores" (2025) e "O Telefone Preto 2" (2025)

O UCI Day Terror acontece na sexta-feira, 31 de outubro, mesmo dia em que se comemora o Dia das Bruxas , mais conhecido como Halloween .

A rede UCI Cinemas preparou uma programação exclusiva para a noite mais assustadora do ano. Com ingressos para qualquer filme de terror no valor unitário de R$ 12 para sessões 2D, 3D e Xplus e R$ 15 para Imax.

Em Fortaleza, a promoção é realizada no UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza e UCI shopping Parangaba, e inclui sessões para filmes: “A Hora do Mal” (2025), “O Terror em Shelby Oaks” (2025), “O Telefone Preto 2” (2025), “Pecadores” (2025), “Invocação do Mal 4” (2025), “Nosferatu” (2025), “Premonição 6” (2025) e o relançamento de “Tubarão” em comemoração ao 50° aniversário da obra.

Dia das Bruxas: cinema dá vale-ingressos

Além disso, para aproveitar a noite com ainda mais gostosuras e travessuras, a rede de cinemas dará um vale-ingresso para àqueles que se entregarem à experiência do horror com as fantasias mais aterrorizantes, os critérios ficam a par da empresa.

Para menores de 18 anos, a promoção se estende até o domingo, 2 de novembro, e apresenta ainda os longas "Frankie e os Monstros" (2025) e "A Noiva-Cadáver" (2005) - que volta às telonas depois de 20 anos.

