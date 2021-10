Qual é a origem do Halloween? Por que se comemora o Dia das Bruxas? Saiba tudo sobre a data

Celebrado principalmente nos Estados Unidos, o Dia das Bruxas, ou Halloween, se espalhou por diversas partes do mundo, tornando-se parte da festividade local. A data comemorativa une tradição, terror e um universo lúdico, que muito é compartilhado com as crianças. No entanto, ainda há diversas curiosidade sobre a comemoração. Veja abaixo os principais questionamentos sobre o tema.

Qual é a origem do Halloween?



Não se sabe ao certo qual é a origem do Halloween, mas historiadores especulam, baseados em algumas evidências. Acredita-se que a festividade surgiu no século 18 com o festival celta de Samhain (termo que significa "fim do verão"), um antigo ritual pagão.

A festa durava três dias, tendo de início no dia 31 de outubro. Comemorado pelos povos com fogueiras, o momento era uma homenagem ao "Rei dos mortos" e celebrava a abundância de comida após a época de colheita.

O que é o Halloween no Brasil?



Comemorado no Brasil, principalmente, por instituições de ensino brasileiras para o estudo da cultura norte-americana, algumas escolas preferem comemorar o Dia do Saci no lugar do Halloween. A data foi escolhida para chamar atenção dos brasileiros como movimento para defesa de mitos e folclores nacionais, além de marcar a cultura brasileira.

O que significa Halloween?



O Halloween tem suas raízes no Reino Unido e seu nome deriva de "All Hallows Eve". "Hallow" é um termo antigo para "santo" e "eve" é o mesmo que "véspera". Inicialmente, o nome designava a noite anterior ao Dia de Todos os Santos, celebrado em 1º de novembro.



Por que se comemora o Dia das Bruxas?



Dia das Bruxas, como é conhecido hoje, se formou entre o século 15 e 18. Os festivais de agricultura, as fogueiras eram usadas na queima do joio (que celebrava o fim da colheita no Samhain), como símbolo do rumo a ser seguido pelas almas cristãs no purgatório ou para repelir bruxaria e a peste negra.

Outro costume de Halloween era o de prever o futuro - previa-se a data da morte de uma pessoa ou o nome do futuro marido ou mulher.

Quais são as tradições do Halloween?



1. Trick or treat



Doces ou travessuras, ou “trick or treat“, é um clássico das festas de Halloween. A frase, geralmente dita pelas crianças, é usada no momento de pedir doces nas casas da vizinhança na noite da comemoração. Na tradição, as casas que se recusarem a oferecer os doces podem receber uma pegadinha feita pelos pequenos.

2. Fantasias



As pessoas levam a sério a tradição de usar uma boa fantasia no Halloween. Nos EUA, a caracterização pode ser de qualquer ícone até versões mais tenebrosas. Esse item é fundamental, principalmente, nos EUA, onde as pessoas podem ficar até meses elaborando e confeccionando seus adereços.

3. Histórias de terror



O momento também combina com filmes de terror ou com o compartilhamento de histórias macabras entre grupos. Tornar a festividade arrepiante faz parte do pacote!

4. Festas temáticas



As festas com o tema de Halloween não podem ficar de fora. Nos Estados Unidos, elas acontecem aos montes em todo território nacional, seja nas casas ou em grandes estabelecimentos.

Quais são os elementos do Halloween?



Como é uma festividade que mistura o místico, com bruxas, superstições e magia, todos os que se relacionam com esses grupos pode ser usados na decoração dos ambientes. Alguns dos elementos mais usados são: Bruxas, abóboras, velas, fogueiras, fantasmas, caldeirões, gato preto, vassouras, morcego, aranha, máscaras e fantasias.

Quem criou o Dia das Bruxas?



Em meados do século 8, o papa Gregório 3º mudou a data do Dia de Todos os Santos de 13 de maio - a data do festival romano dos mortos - para 1º de novembro, a data da festividade Samhain. A ação foi em tentativa de tornar cristã a festa pagã.

No entanto, a data fez com que as tradições pagãs e cristãs se misturassem. Nos dias atuais, o Halloween é o maior feriado não cristão dos Estados Unidos. Em 2010, superou tanto o Dia dos Namorados e a Páscoa como a data em que mais se vende chocolates.

Do Jornal do Commercio para a Rede Nordeste