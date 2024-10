Dia dos Mortos, Dia de Finados e Halloween: quais as diferenças?

Entenda diferenças entre as celebrações de Halloween e Dia dos Mortos, além do Dia de Finados Crédito: Reprodução/Pexels/ Matheus Bertelli e Yessi Trex

O final do mês de outubro e início de novembro é um período que possui algumas datas especiais para diversas culturas ao redor do mundo. No dia 31 acontece o Halloween (Dia das Bruxas no Brasil), na véspera do Dia de Todos os Santos. Já no dia seguinte é Dia de Finados e no mesmo período acontece o Dia dos Mortos, no México. Mas existe ligação entre essas datas? Qual a diferença entre elas? Confira a seguir. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Halloween (31 de outubro) O Halloween é marcado por festas com decoração e fantasias inspiradas em personagens assustadores. Embora pareça ter um intuito diferente das datas que a sucedem, a festividade representava no passado a aproximação entre os celtas e o “outro mundo”, onde seria possível o contato com os mortos.

A grafia “Halloween”, como é conhecida atualmente, também foi influenciada pelo cristianismo. Em 31 de outubro, acontecia uma vigília preparatória denominada de “All Hallow's Eve” (Véspera de Todos os Santos, que acontece em 1° de novembro). Com o passar do tempo, as tradições romanas e os costumes dos celtas foram integrados. Elementos de grupos neopagãos também adentraram na celebração e ela foi se tornando mais “assustadora e sobrenatural” como é atualmente. Dia de Finados (2 de novembro) O Dia de Finados é uma tradição quase inerente ao ser humano. É o dia em que se presta homenagem aos falecidos e se ora pelas suas almas. Diferentemente do Halloween e das festividades do dia dos mortos, a data é mais melancólica.

Os cristãos praticam a oração pelos mortos desde o século II, época em que era habitual visitar os túmulos dos mártires. No século V, a Igreja reservava um dia anual para orar pelos mortos que já haviam sido esquecidos. Dia de Finados: como a pandemia abalou o processo de luto; VEJA Dia dos Mortos (de 31 de outubro a 2 de novembro) Já o Dia dos Mortos é um feriado mexicano em que as famílias recebem de volta as almas de seus entes queridos que já partiram. O período é celebrado de forma mais festiva do que o Dia de Finados.

Segundo a crença, os portões do céu são abertos à meia-noite do dia 31 de outubro e os espíritos das crianças podem se reunir com suas famílias por 24 horas. O mesmo acontece para os espíritos dos adultos, mas no dia 2 de novembro. Para o reencontro, as famílias montam um altar, seja em casa ou no local do funeral, contendo imagens, incensos, velas, caveiras de açúcar e celebram com comidas, bebidas e muita música. O filme da Pixar “Viva, a Vida é uma Festa” é um retrato das festividades desse período.