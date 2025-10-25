Carteiro viraliza com pets e transforma entregas em gesto de amor

Com calma e empatia, o carteiro Angelo se aproxima dos pets sem sustos, conversa com eles e conquista sua confiança. / Crédito: Reprodução/Instagram @carteiroamigodosanimais

Tradicionalmente, os carteiros são vistos como “rivais” dos cães, por conta do instinto protetor dos animais em relação às casas. O carteiro Angelo Cristiano, no entanto, vem mudando essa imagem ao mostrar que a convivência pode ser marcada por respeito e afeto. Angelo, de Guaratinguetá (SP), já conquistou quase 100 mil seguidores nas redes sociais ao mostrar seu carinho por cães e gatos durante o trabalho.

Desde 2013, o profissional percorre cerca de 10 quilômetros por dia e, entre uma entrega e outra, faz questão de parar para interagir com os pets que encontra. O que começou como gestos espontâneos virou paixão e, mais tarde, um fenômeno nas redes sociais. Em 2018, Cristiano decidiu registrar as fotos com os animais e publicá-las online. O resultado? Milhares de curtidas, comentários e seguidores encantados com sua rotina de afeto.