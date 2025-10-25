Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carteiro viraliza com pets e transforma entregas em gesto de amor

Carteiro que viralizou com pets transforma entregas em gestos de amor

Conhecido como "carteiro amigo dos animais", Angelo Cristiano encanta as redes com registros carinhosos e ações de resgate que já ajudaram centenas de bichinhos
Autor Izabele Vasconcelos
Izabele Vasconcelos Autor
Tradicionalmente, os carteiros são vistos como “rivais” dos cães, por conta do instinto protetor dos animais em relação às casas. O carteiro Angelo Cristiano, no entanto, vem mudando essa imagem ao mostrar que a convivência pode ser marcada por respeito e afeto.

Angelo, de Guaratinguetá (SP), já conquistou quase 100 mil seguidores nas redes sociais ao mostrar seu carinho por cães e gatos durante o trabalho.

Com afeto, humor e empatia, ele transformou as rotas de entrega em encontros de amor animal e solidariedade.

O carteiro que parou o feed com sorrisos e rabinhos abanando

Durante as entregas diárias pelas ruas de Guaratinguetá, no interior de São Paulo, o carteiro Angelo Cristiano da Silva não leva somente cartas e encomendas, distribui também carinho aos pets.

Desde 2013, o profissional percorre cerca de 10 quilômetros por dia e, entre uma entrega e outra, faz questão de parar para interagir com os pets que encontra.

O que começou como gestos espontâneos virou paixão e, mais tarde, um fenômeno nas redes sociais. Em 2018, Cristiano decidiu registrar as fotos com os animais e publicá-las online.

O resultado? Milhares de curtidas, comentários e seguidores encantados com sua rotina de afeto.

Nas redes, onde já soma quase 100 mil seguidores, o carteiro compartilha diariamente os encontros com seus amigos de quatro patas. As publicações são recheadas de legendas amorosas, sorrisos e bom humor. “Amo muito esse momento, é a melhor parte do trabalho”, escreveu em uma das postagens que viralizou.

A interação com o público é sempre positiva; quase todos os comentários celebram a empatia e o amor que ele demonstra pelos bichinhos.

Com o tempo, Angelo passou a usar sua visibilidade também para uma causa maior: ajudar animais em situação de rua ou abandono.

Parceria que salvou centenas de vidas

O sucesso nas redes aproximou Angelo do médico veterinário Meikhol Fischer, com quem firmou uma parceria em prol dos animais resgatados. Durante cinco anos, os dois trabalharam juntos para tratar e encontrar novos lares para cães e gatos.

A parceria resultou em mais de R$ 265 mil arrecadados em doações, com toda a prestação de contas feita de forma transparente nas redes sociais.

