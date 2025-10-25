Carteiro viraliza com pets e transforma entregas em gesto de amor

Carteiro que viralizou com pets transforma entregas em gestos de amorConhecido como "carteiro amigo dos animais", Angelo Cristiano encanta as redes com registros carinhosos e ações de resgate que já ajudaram centenas de bichinhos
Tradicionalmente, os carteiros são vistos como “rivais” dos cães, por conta do instinto protetor dos animais em relação às casas. O carteiro Angelo Cristiano, no entanto, vem mudando essa imagem ao mostrar que a convivência pode ser marcada por respeito e afeto.
Angelo, de Guaratinguetá (SP), já conquistou quase 100 mil seguidores nas redes sociais ao mostrar seu carinho por cães e gatos durante o trabalho.
Com afeto, humor e empatia, ele transformou as rotas de entrega em encontros de amor animal e solidariedade.
O carteiro que parou o feed com sorrisos e rabinhos abanando
Durante as entregas diárias pelas ruas de Guaratinguetá, no interior de São Paulo, o carteiro Angelo Cristiano da Silva não leva somente cartas e encomendas, distribui também carinho aos pets.
Desde 2013, o profissional percorre cerca de 10 quilômetros por dia e, entre uma entrega e outra, faz questão de parar para interagir com os pets que encontra.
O que começou como gestos espontâneos virou paixão e, mais tarde, um fenômeno nas redes sociais. Em 2018, Cristiano decidiu registrar as fotos com os animais e publicá-las online.
O resultado? Milhares de curtidas, comentários e seguidores encantados com sua rotina de afeto.
Nas redes, onde já soma quase 100 mil seguidores, o carteiro compartilha diariamente os encontros com seus amigos de quatro patas. As publicações são recheadas de legendas amorosas, sorrisos e bom humor. “Amo muito esse momento, é a melhor parte do trabalho”, escreveu em uma das postagens que viralizou.
A interação com o público é sempre positiva; quase todos os comentários celebram a empatia e o amor que ele demonstra pelos bichinhos.
Com o tempo, Angelo passou a usar sua visibilidade também para uma causa maior: ajudar animais em situação de rua ou abandono.
Parceria que salvou centenas de vidas
O sucesso nas redes aproximou Angelo do médico veterinário Meikhol Fischer, com quem firmou uma parceria em prol dos animais resgatados. Durante cinco anos, os dois trabalharam juntos para tratar e encontrar novos lares para cães e gatos.
A parceria resultou em mais de R$ 265 mil arrecadados em doações, com toda a prestação de contas feita de forma transparente nas redes sociais.