Dia Mundial dos Correios: 10 curiosidades do serviço no Brasil

Em um tempo em que as mensagens chegam instantaneamente por aplicativos, o Dia Mundial dos Correios, celebrado em 9 de outubro, convida a lembrar uma forma de comunicação que ajudou a moldar a história do Brasil. Criada em 1874, na cidade de Berna, na Suíça, a União Postal Universal (UPU) nasceu com o propósito de conectar o mundo por meio das cartas.

No Brasil, os Correios atravessaram séculos, guerras, mudanças políticas e revoluções tecnológicas, mantendo-se como um dos serviços públicos mais longevos e presentes na vida da população. A seguir, a equeipe do O POVO pontuou dez curiosidades sobre essa trajetória. Dia Mundial dos Correios: 10 curiosidades 1. O início em 1663 O serviço postal brasileiro teve origem há mais de 360 anos. Em 25 de janeiro de 1663, foi nomeado o primeiro Correio-Mor das Cartas do Mar e da Terra, o português Luís Gomes da Mata.

Sua função era garantir a comunicação entre a colônia e a metrópole portuguesa, supervisionando o envio de documentos e cartas oficiais. Naquela época, o transporte dependia de embarcações que cruzavam o Atlântico e de mensageiros a cavalo. As viagens podiam durar meses, mas já representavam um avanço na organização das comunicações. 2. O primeiro selo postal das Américas Em 1º de agosto de 1843, o Brasil lançou o “Olho-de-Boi”, primeiro selo postal das Américas e segundo do mundo, atrás apenas do “Penny Black”, da Inglaterra. O nome surgiu do desenho circular dos números, que lembrava o olho do animal.

Os selos, com valores de 30, 60 e 90 réis, tinham a função de comprovar o pagamento antecipado da postagem. Atualmente, exemplares originais do “Olho-de-Boi” são raridades valiosas no mercado filatélico. 3. A criação da ECT A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) foi fundada em 20 de março de 1969, substituindo o antigo Departamento dos Correios e Telégrafos (DCT). A medida visava modernizar a estrutura e ampliar a eficiência do serviço postal. Com a nova configuração, a estatal passou a investir em transporte aéreo, automação de triagem e ampliação das rotas de entrega. Ao longo das décadas seguintes, a ECT se consolidou como uma das empresas públicas mais reconhecidas do País, especialmente por sua presença em todos os estados.