Dia Mundial dos Correios: 10 curiosidades do serviço no Brasil

Dia Mundial dos Correios: veja 10 curiosidades sobre o serviço no BrasilNo Dia Mundial dos Correios, confira a trajetória do serviço postal e as transformações do Brasil ao longo de mais de três séculos utilizando o serviço
Em um tempo em que as mensagens chegam instantaneamente por aplicativos, o Dia Mundial dos Correios, celebrado em 9 de outubro, convida a lembrar uma forma de comunicação que ajudou a moldar a história do Brasil.
Criada em 1874, na cidade de Berna, na Suíça, a União Postal Universal (UPU) nasceu com o propósito de conectar o mundo por meio das cartas.
No Brasil, os Correios atravessaram séculos, guerras, mudanças políticas e revoluções tecnológicas, mantendo-se como um dos serviços públicos mais longevos e presentes na vida da população.
A seguir, a equeipe do O POVO pontuou dez curiosidades sobre essa trajetória.
Dia Mundial dos Correios: 10 curiosidades
1. O início em 1663
O serviço postal brasileiro teve origem há mais de 360 anos. Em 25 de janeiro de 1663, foi nomeado o primeiro Correio-Mor das Cartas do Mar e da Terra, o português Luís Gomes da Mata.
Sua função era garantir a comunicação entre a colônia e a metrópole portuguesa, supervisionando o envio de documentos e cartas oficiais.
Naquela época, o transporte dependia de embarcações que cruzavam o Atlântico e de mensageiros a cavalo. As viagens podiam durar meses, mas já representavam um avanço na organização das comunicações.
2. O primeiro selo postal das Américas
Em 1º de agosto de 1843, o Brasil lançou o “Olho-de-Boi”, primeiro selo postal das Américas e segundo do mundo, atrás apenas do “Penny Black”, da Inglaterra. O nome surgiu do desenho circular dos números, que lembrava o olho do animal.
Os selos, com valores de 30, 60 e 90 réis, tinham a função de comprovar o pagamento antecipado da postagem. Atualmente, exemplares originais do “Olho-de-Boi” são raridades valiosas no mercado filatélico.
3. A criação da ECT
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) foi fundada em 20 de março de 1969, substituindo o antigo Departamento dos Correios e Telégrafos (DCT). A medida visava modernizar a estrutura e ampliar a eficiência do serviço postal.
Com a nova configuração, a estatal passou a investir em transporte aéreo, automação de triagem e ampliação das rotas de entrega. Ao longo das décadas seguintes, a ECT se consolidou como uma das empresas públicas mais reconhecidas do País, especialmente por sua presença em todos os estados.
4. As cores amarelo e azul
A identidade visual dos Correios, com o amarelo e o azul predominantes, foi criada nos anos 1970, em meio a um processo de modernização e unificação da marca. O objetivo era transmitir agilidade, eficiência e confiança, características associadas ao serviço postal.
Desde então, as cores passaram a estampar fachadas, uniformes e veículos, tornando-se símbolo da presença dos Correios no cotidiano brasileiro.
5. O nascimento do CEP
O Código de Endereçamento Postal (CEP) foi implantado em 1971, com o intuito de organizar o fluxo de correspondências e otimizar a triagem.
No início, o sistema tinha apenas cinco dígitos. Com o crescimento das cidades e o aumento da demanda, o CEP passou a ter oito dígitos em 1992, no formato atual.
O código é hoje indispensável não apenas para o serviço postal, mas também para cadastros, entregas de e-commerce e localização digital em aplicativos e bancos de dados.
6. Presença em todo o território nacional
Os Correios estão presentes em 100% dos municípios brasileiros, com mais de 10 mil agências espalhadas pelo País.
Em regiões de difícil acesso, como comunidades ribeirinhas, áreas rurais e vilarejos isolados, a entrega é feita por unidades móveis, barcos e até parcerias com prefeituras.
Essa estrutura garante que o serviço postal chegue a locais onde outros serviços públicos nem sempre estão disponíveis, desempenhando um papel de integração territorial e logística.
7. Adaptação à era digital
Com o avanço da tecnologia e o crescimento do comércio eletrônico, os Correios adaptaram-se à nova realidade. Hoje, oferecem serviços como rastreio em tempo real, Telegrama Online, Cartão Postal Digital e Sedex Mundi.
O tradicional envio de cartas perdeu espaço para o transporte de encomendas, que se tornou o principal foco da empresa. A estatal também ampliou parcerias com marketplaces e plataformas digitais, tornando-se peça importante na cadeia logística do e-commerce brasileiro.
8. Campanhas sociais e ações humanitárias
Desde 1989, os Correios realizam a Campanha Papai Noel dos Correios, que recolhe cartas de crianças em situação de vulnerabilidade social e as disponibiliza para adoção por voluntários. Milhões de pedidos já foram atendidos em todo o País.
Além da campanha, a empresa atua em missões humanitárias, transportando vacinas, medicamentos e donativos em situações de calamidade pública.
9. Selos como arte e registro histórico
A filatelia, arte de colecionar selos, é um dos símbolos culturais mais antigos ligados aos Correios. No Brasil, os selos contam parte da história nacional: homenageando personalidades, datas comemorativas, fauna, flora e eventos históricos.
Alguns exemplares tornaram-se itens de coleção reconhecidos internacionalmente. O lançamento de séries especiais, com temas artísticos e culturais, segue sendo uma tradição mantida pela empresa.
10. O futuro dos Correios
Os desafios do século XXI exigiram dos Correios uma nova postura. A estatal tem investido em automação de centros de triagem, modernização da frota, uso de veículos elétricos e parcerias com empresas privadas para melhorar a eficiência das entregas.
O foco atual está em atender à crescente demanda por serviços de logística e transporte de encomendas. O debate sobre a reestruturação e possíveis mudanças no modelo de gestão permanece no centro das discussões sobre o futuro da empresa.
Com mais de três séculos e meio de história, os Correios permanecem como um dos pilares da comunicação no Brasil. Do envio das primeiras cartas manuscritas ao rastreamento digital de encomendas, a instituição acompanhou as transformações do País e do mundo.