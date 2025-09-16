Perdeu seu gato ou cachorro? Veja passo a passo do que fazer

Algumas dicas como chamar o animal pelo nome e divulgar nas redes sociais podem ser cruciais na hora de encontrar um pet perdido. / Crédito: Reprodução/Freepik

O desaparecimento de um animal de estimação é uma situação angustiante para qualquer tutor. Especialista destacam que agir rápido, de forma organizada e com informações precisas, pode ser decisivo para garantir o reencontro seguro com o pet.

Saúde em risco dos pets: por que cada minuto conta O tempo em que o animal fica desaparecido pode comprometer sua saúde. De acordo com a veterinária, animais com doenças pré-existentes ou que necessitam de medicação constante estão mais vulneráveis. “Além do agravamento de doenças, há riscos de atropelamento, desnutrição, desidratação e até de maus-tratos”, ressalta Victoria. Como montar um cartaz ou post eficaz para encontrar seu cachorro ou gato Informações completas fazem diferença na hora de divulgar o desaparecimento. O cartaz ou postagem deve conter:

Nome, idade, raça e porte do animal



Cor da pelagem e características marcantes (como cicatrizes ou manchas)



Se estava de coleira e sua cor



Bairro onde desapareceu



Contato dos tutores



Indicação de recompensa, que pode aumentar as chances de retorno “Detalhes simples, como uma mancha em formato peculiar, podem ser fundamentais para a identificação”, observa a veterinária. Perdi meu pet: os erros mais comuns dos tutores Entre os principais equívocos, Victoria destaca a demora em iniciar as buscas e a limitação da procura a apenas uma região. “Não divulgar de imediato e restringir a busca geográfica pode reduzir muito as chances de encontrar o animal”, afirma.