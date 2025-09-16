Perdeu seu gato ou cachorro? Veja passo a passo do que fazer

Saiba passo a passo de como proceder ao perder seu gato ou cachorroMédica veterinária explica os primeiros passos, dá dicas e conta os principais erros dos tutores ao buscar animais desaparecidos
O desaparecimento de um animal de estimação é uma situação angustiante para qualquer tutor.
Especialista destacam que agir rápido, de forma organizada e com informações precisas, pode ser decisivo para garantir o reencontro seguro com o pet.
Em entrevista ao O POVO, a médica veterinária Victoria Castelo, especializada em clínica médica e cirúrgica de felinos, faz recomendações ao caso de pets perdidos.
Perdi meu cachorro ou gato: o que fazer nos primeiros momentos?
Victoria Castelo alerta que logo após a percepção do sumiço dos animais, o tutor já deve iniciar as buscas imediatamente.
Segundo ela, o ideal é refazer os caminhos comuns ao animal e chamar pelo nome. “Ande pelo bairro, pergunte e mostre fotos para vizinhos, confira câmeras de segurança próximas, espalhe cartazes e publique nas redes sociais marcando o maior número de pessoas possível”, orienta.
Saúde em risco dos pets: por que cada minuto conta
O tempo em que o animal fica desaparecido pode comprometer sua saúde. De acordo com a veterinária, animais com doenças pré-existentes ou que necessitam de medicação constante estão mais vulneráveis.
“Além do agravamento de doenças, há riscos de atropelamento, desnutrição, desidratação e até de maus-tratos”, ressalta Victoria.
Como montar um cartaz ou post eficaz para encontrar seu cachorro ou gato
Informações completas fazem diferença na hora de divulgar o desaparecimento. O cartaz ou postagem deve conter:
- Nome, idade, raça e porte do animal
- Cor da pelagem e características marcantes (como cicatrizes ou manchas)
- Se estava de coleira e sua cor
- Bairro onde desapareceu
- Contato dos tutores
- Indicação de recompensa, que pode aumentar as chances de retorno
“Detalhes simples, como uma mancha em formato peculiar, podem ser fundamentais para a identificação”, observa a veterinária.
Perdi meu pet: os erros mais comuns dos tutores
Entre os principais equívocos, Victoria destaca a demora em iniciar as buscas e a limitação da procura a apenas uma região.
“Não divulgar de imediato e restringir a busca geográfica pode reduzir muito as chances de encontrar o animal”, afirma.
O papel de ONGs e clínicas veterinárias
ONGs de proteção animal e clínicas veterinárias podem ser grandes aliadas. “As ONGs têm redes sociais de grande alcance e conseguem espalhar informações com rapidez. Já as clínicas não apenas reconhecem o animal, como também ajudam na divulgação em seus próprios canais e espaços físicos”, explica Victoria.
Castração ajuda a prevenir fugas de animais de estimação?
Animais castrados costumam ter menos propensão a fugir, já que a redução dos hormônios sexuais diminui os instintos de reprodução e busca por território.
No entanto, a especialista explica que, no caso do reencontro, as chances de retorno dependem mais de quem encontra o animal e da qualidade das informações divulgadas pelos tutores.
Conselhos finais aos tutores de cachorro ou gato
Manter a calma e agir com estratégia é essencial. “Pense em lugares que o pet costuma frequentar, use coleiras de identificação e tenha sempre fotos atualizadas do animal. Isso facilita muito em situações de emergência”, aconselha a veterinária.