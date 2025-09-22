Cachorros sabem que são irmãos? Descubra agora

Os cachorros sabem que são irmãos? Especialista explicaMédico-veterinário explica como funciona a memória olfativa dos cães e seu vínculo com irmãos da mesma ninhada
Os cães são conhecidos como “o melhor amigo do homem”, por sua lealdade, afeto e companheirismo com os humanos. Mas uma dúvida comum entre tutores é: será que eles também conseguem reconhecer seus próprios irmãos de ninhada?
A seguir, entenda se os cachorros sabem que são irmãos, a partir de explicação de especialista
Os cachorros reconhecem seus irmãos?
Para responder a essa questão, o médico-veterinário Yhoramn Cardoso, especialista em cães e gatos, explica que, ao contrário dos seres humanos, os animais não têm consciência do parentesco.
Segundo o especialista, filhotes de uma mesma ninhada não possuem compreensão racional de que são irmãos. “O que acontece é um reconhecimento mais instintivo do que consciente, especialmente pelo olfato”, afirma Yhoramn.
Isso significa que, embora não entendam a ideia de “irmandade”, os cães podem identificar familiaridade em outros animais com quem conviveram, principalmente quando são criados juntos desde pequenos.
O poder do olfato do cachorro
O olfato é uma ferramenta importante de comunicação e interação social entre os cães. Com milhões de receptores olfativos, muito mais que os humanos, eles conseguem identificar cheiros e diferenciá-los com facilidade.
Além disso, contam com o órgão vomeronasal, também chamado de Jacobson, localizado no céu da boca, que detecta os feromônios, sinais químicos emitidos por outros cães.
O órgão atua como uma "via expressa" para a comunicação química, enviando informações diretamente ao cérebro sem interferência de outros odores, o que é essencial para a interpretação de sinais sociais e comportamentais complexos.
Órgão vomeronasal e reconhecimento de ninhada
O veterinário Yhoramn explica que, por meio desse mecanismo, os cães conseguem identificar prováveis ameaças, parceiros sexuais e socializar entre si, captando informações sobre o estado emocional e até sobre a saúde de outro animal.
Quando filhotes, os cães captam os feromônios da mãe para se sentirem seguros e conectados a ela, por sua vez, a mãe utiliza o órgão vomeronasal através da lambida para reconhecer os filhotes como seus.
“Esse reconhecimento olfativo é o que permite que os cães lembrem de indivíduos específicos, mesmo depois de longos períodos separados”, explica o veterinário.
Reconhecimento em outros animais
O reconhecimento instintivo não é uma característica exclusiva dos cães. Gatos também utilizam o olfato e os feromônios para identificar membros do mesmo grupo social, inclusive, por meio do órgão vomeronasal.
Já os cavalos possuem percepções sensoriais atenuadas para reconhecer o ambiente e os outros indivíduos. Eles conseguem distinguir os companheiros de estábulo pelo cheiro e também pela vocalização única de cada um.
Assim como nos cães, esse tipo de identificação não ocorre por uma noção consciente de parentesco, mas por estímulos sensoriais.