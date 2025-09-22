Cachorros sabem que são irmãos? Descubra agora

Os cachorros conseguem reconhecer seus próprios irmãos de ninhada? Confira explicação / Crédito: Freepik

Os cães são conhecidos como “o melhor amigo do homem”, por sua lealdade, afeto e companheirismo com os humanos. Mas uma dúvida comum entre tutores é: será que eles também conseguem reconhecer seus próprios irmãos de ninhada? A seguir, entenda se os cachorros sabem que são irmãos, a partir de explicação de especialista

Os cachorros reconhecem seus irmãos? Para responder a essa questão, o médico-veterinário Yhoramn Cardoso, especialista em cães e gatos, explica que, ao contrário dos seres humanos, os animais não têm consciência do parentesco. Segundo o especialista, filhotes de uma mesma ninhada não possuem compreensão racional de que são irmãos. "O que acontece é um reconhecimento mais instintivo do que consciente, especialmente pelo olfato", afirma Yhoramn. Isso significa que, embora não entendam a ideia de "irmandade", os cães podem identificar familiaridade em outros animais com quem conviveram, principalmente quando são criados juntos desde pequenos.

O poder do olfato do cachorro O olfato é uma ferramenta importante de comunicação e interação social entre os cães. Com milhões de receptores olfativos, muito mais que os humanos, eles conseguem identificar cheiros e diferenciá-los com facilidade. Além disso, contam com o órgão vomeronasal, também chamado de Jacobson, localizado no céu da boca, que detecta os feromônios, sinais químicos emitidos por outros cães. O órgão atua como uma "via expressa" para a comunicação química, enviando informações diretamente ao cérebro sem interferência de outros odores, o que é essencial para a interpretação de sinais sociais e comportamentais complexos.

Órgão vomeronasal e reconhecimento de ninhada O veterinário Yhoramn explica que, por meio desse mecanismo, os cães conseguem identificar prováveis ameaças, parceiros sexuais e socializar entre si, captando informações sobre o estado emocional e até sobre a saúde de outro animal. Quando filhotes, os cães captam os feromônios da mãe para se sentirem seguros e conectados a ela, por sua vez, a mãe utiliza o órgão vomeronasal através da lambida para reconhecer os filhotes como seus. "Esse reconhecimento olfativo é o que permite que os cães lembrem de indivíduos específicos, mesmo depois de longos períodos separados", explica o veterinário.