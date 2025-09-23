Cachorros têm TDAH? Veja pesquisa e raças mais propensas

O estudo sobre TDAH foi realizado com 1.872 cachorros e seus tutores / Crédito: Reprodução/Freepik

Saúde mental é um tema que está em alta nos últimos tempos, principalmente com as pesquisas feitas em humanos e animais de estimação. Uma delas foi a feita pelo Departamento de Etologia da Universidade Eötvös Loránd (Elte), que investigou sintomas e possíveis danos do TDAH, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, em cães de família.

O TDAH é um dos diagnósticos mais comuns na psiquiatria, principalmente em crianças. A desatenção, hiperatividade e impulsividade são características comumente relacionadas ao transtorno. Em cães, o comportamento compulsivo, agressividade, epilepsia e coceira excessiva são outros exemplos relatados por tutores e que podem ser sinais a serem observados. Raças como Pastor Alemão, Border Collie e várias terriers têm mais chances de apresentar os sintomas do transtorno por serem raças que requerem um estilo de vida mais ativo do que outras. A inquietude e a falta de foco são alguns dos principais prejuízos ao cão, caso não tenha sua rotina adequada às suas necessidades mentais e físicas.

No entanto, não são, necessariamente, indicativos do TDAH no cachorro, porque podem ser comuns a depender da sua raça, idade e/ou sexo. Confira o que diz a pesquisa do Elte e a relação com a psicologia.

Leia mais TDAH: 6 fatos do transtorno que talvez você não saiba Sobre o assunto TDAH: 6 fatos do transtorno que talvez você não saiba

Cachorros com TDAH: o que diz a pesquisa? O estudo foi realizado com 1.872 cães e seus tutores, a partir da resolução da Escala de Avaliação de TDAH e Funcionalidade Canina. Resolvido pelo tutor, o questionário mede a possibilidade da presença dos sintomas do transtorno e impactos na rotina do animal, assim como as suas interações e aprendizados sobre ele. Do total analisado, 116 cães são afetados significativamente na sua rotina. Destes, 79 estão na categoria de risco de saúde, o que, segundo a principal pesquisadora, a Dra. Márta Gácsi, corresponde a uma média semelhante à de adultos diagnosticados.

O propósito da pesquisa era desenvolver um método confiável para identificar sintomas do transtorno de forma padronizada e objetiva. Além disso, teve como objetivo melhorar o bem-estar do cão e as interações com tutores, que podem ser afetadas pelo psicológico do animal. Também ajuda no adestramento pela compreensão comportamental dele. Foi a primeira desenvolvida em triagem por um sistema universalmente aceito entre estudiosos pelos seus critérios mais rigorosos do que os implantados anteriormente, como testes comportamentais e questões específicas sobre o tema.