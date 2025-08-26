Adoção de cachorro em Fortaleza: locais indicados pelo O POVO

Dia Mundial do Cachorro: onde adotar em Fortaleza? Veja listaNo coração de Fortaleza, organizações dedicadas à causa animal oferecem caminhos responsáveis para quem deseja adotar com consciência e amor
No Dia do Cachorro, é importante lembrar que, ao adotar, não se trata apenas de ganhar um novo amigo: é, acima de tudo, resgatar uma vida.
A cidade de Fortaleza conta com diversas ONGs comprometidas com o resgate, cuidado e encaminhamento de cães para novos lares e essas instituições merecem atenção especial pela seriedade e transparência de suas ações.
A União Protetora dos Animais Carentes (Upac), ativa desde 2006, presta serviços vitais como castrações a baixo custo, tratamentos veterinários, além de promover feiras e intermediar adoções.
Atende mais de 300 animais por ano, mantendo-se exclusivamente por meio de doações, sem apoio público ou privado remunerado.
Estudantes universitários também se voluntariam para ajudar a causa animal. É o caso do Gaba (Grupo de Apoio e Bem Estar Animal), atuante no campus Itaperi da Universidade Estadual do Ceará (Uece), onde os jovens cuidam da saúde dos animais em estado de vulnerabilidade e os dispõem para adoção após alta médica. Todo o trabalho é feito a partir de doações da comunidade.
Outro nome significativo é o "4PatasFortaleza", um grupo voluntário que desde 2018 resgata cães em situação de risco, oferecendo abrigo, alimentação, atendimento veterinário e busca direta por pessoas interessadas em adotar.
Eventos e campanhas de adoção de cachorro em Fortaleza
Feiras como o evento realizado no Órbita Blue na Praia de Iracema, em parceria com o projeto "Abril Laranja", reuniram ONGs como Bola de Pelo, Deixa Viver e o Lar da Tia Myrlla para promover adoções. Todos os cães estavam vacinados, vermifugados e preparados para um novo lar.
A campanha “Adotar é o Bicho”, lançada pela Prefeitura em parceria com a Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa), destaca animais disponíveis para adoção em instituições como Deixa Viver e Abrace, com posts humanizados que trazem nome, idade, saúde e personalidade de cada pet.
Fortaleza também conta com a estrutura do VetMóvel, um serviço público que leva atendimento gratuito e castrações a bairros da capital, fortalecendo o trabalho das protetoras independentes e das ONGs.
Desafios na adoção de cachorros
Apesar dos esforços das ONGs, há cães que enfrentam maior dificuldade para encontrar um lar. Animais adultos costumam esperar mais tempo por adoção, já que muitos tutores preferem filhotes.
Essa escolha, no entanto, ignora as vantagens de acolher um pet adulto: além de já estarem com a personalidade formada, eles costumam ser mais tranquilos e podem se adaptar com facilidade a novas rotinas.
Outro desafio é a adoção de animais de determinadas cores, como cães de pelagem preta. O chamado “black dog syndrome” ou "síndrome do cachorro preto" ainda é uma realidade, em que animais de cor escura são menos escolhidos, muitas vezes devido à estigmas ou simples preferência estética.
Além disso, cães com deficiências físicas, como amputações ou cegueira, também encontram barreiras para adoção, embora sejam igualmente capazes de viver uma vida plena e feliz com os cuidados adequados.
Dia do Cachorro: onde adotar em Fortaleza
- União Protetora dos Animais Carentes (Upac)
- Gaba (Grupo de Apoio e Bem Estar Animal) – campus Itaperi da Uece
- 4PatasFortaleza
- Bola de Pelo (participa de feiras de adoção)
- Deixa Viver (participa de feiras e da campanha “Adotar é o Bicho”)
- Lar da Tia Myrlla (participa de feiras de adoção)
- Abrace (participa da campanha “Adotar é o Bicho”)
Adoção: um gesto que transforma
Adotar um cachorro é um ato de empatia e responsabilidade que salva vidas. Ao escolher um animal resgatado, o tutor dá a ele uma nova chance e também contribui para o trabalho das organizações que enfrentam superlotação e altos custos com alimentação e tratamentos.
No Dia do Cachorro, a data se torna um lembrete do compromisso necessário para que Fortaleza seja uma cidade mais acolhedora, onde cada animal abandonado possa encontrar um lar seguro.