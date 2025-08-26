Adoção de cachorro em Fortaleza: locais indicados pelo O POVO

O Dia Mundial do Cachorro reforça a importância da relação de afeto e companheirismo entre humanos e seus pets / Crédito: FERNANDA BARROS

No Dia do Cachorro, é importante lembrar que, ao adotar, não se trata apenas de ganhar um novo amigo: é, acima de tudo, resgatar uma vida. A cidade de Fortaleza conta com diversas ONGs comprometidas com o resgate, cuidado e encaminhamento de cães para novos lares e essas instituições merecem atenção especial pela seriedade e transparência de suas ações.

A União Protetora dos Animais Carentes (Upac), ativa desde 2006, presta serviços vitais como castrações a baixo custo, tratamentos veterinários, além de promover feiras e intermediar adoções. Atende mais de 300 animais por ano, mantendo-se exclusivamente por meio de doações, sem apoio público ou privado remunerado. Estudantes universitários também se voluntariam para ajudar a causa animal. É o caso do Gaba (Grupo de Apoio e Bem Estar Animal), atuante no campus Itaperi da Universidade Estadual do Ceará (Uece), onde os jovens cuidam da saúde dos animais em estado de vulnerabilidade e os dispõem para adoção após alta médica. Todo o trabalho é feito a partir de doações da comunidade. Outro nome significativo é o "4PatasFortaleza", um grupo voluntário que desde 2018 resgata cães em situação de risco, oferecendo abrigo, alimentação, atendimento veterinário e busca direta por pessoas interessadas em adotar.



Eventos e campanhas de adoção de cachorro em Fortaleza Feiras como o evento realizado no Órbita Blue na Praia de Iracema, em parceria com o projeto "Abril Laranja", reuniram ONGs como Bola de Pelo, Deixa Viver e o Lar da Tia Myrlla para promover adoções. Todos os cães estavam vacinados, vermifugados e preparados para um novo lar. A campanha “Adotar é o Bicho”, lançada pela Prefeitura em parceria com a Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa), destaca animais disponíveis para adoção em instituições como Deixa Viver e Abrace, com posts humanizados que trazem nome, idade, saúde e personalidade de cada pet. Fortaleza também conta com a estrutura do VetMóvel, um serviço público que leva atendimento gratuito e castrações a bairros da capital, fortalecendo o trabalho das protetoras independentes e das ONGs.

