4 raças de gatos mais inteligentes que você precisa conhecer

Descubra as 4 raças de gatos mais inteligentes do mundoA alta capacidade cognitiva pode ser um traço específico de algumas raças. Confira a lista com alguns dos gatos mais inteligentes
As características de “independência” ou “frieza” são comumente associadas aos gatos, o que define estereótipos, mas as suas personalidades dependem de fatores como a criação.
O que também pesa na diversidade de personalidades dos felinos é a raça, definida ou não, que passa traços específicos pela genética a partir de suas gerações, como a inteligência.
Associar nomes a imagens é uma das habilidades que comprovam a característica. O resultado foi obtido com uma pesquisa realizada com felinos domésticos na Universidade Azabu, em Kanagawa, no Japão.
Assim como os cachorros, eles também podem aprender truques, como o de sentar e pegar a bolinha. Entre os gatos, entretanto, um de seus favoritos é o de abrir a porta de cômodos da casa, segundo especialistas.
A inteligência também está relacionada ao comportamento, como na sua forma de dizer “eu te amo” para o tutor. Isso acontece quando um gato pisca devagar enquanto tem o olhar fixo, propositalmente, segundo a comportamentalista de felinos americana Anitra Frazier.
As 4 raças mais inteligentes de gatos
Siamês
Considerado por muitos como o gato mais inteligente do mundo, tem como principal característica a comunicação.
O siamês tem origem tailandesa e é uma das raças mais antigas a serem reconhecidas. A sua capacidade vocal e expressiva marca a sua personalidade comunicativa com o tutor, que eles podem tentar imitar até em atitudes e adaptar miados conforme a situação.
Possui uma alta capacidade de adaptação, sendo também leal e carinhoso com o tutor. Entretanto, necessita estímulo mental e físico, assim como atenção constante.
É uma raça reconhecida pela sua pelagem curta e coloração clara com extremidades escuras, além de seus marcantes olhos azuis.
Abissínio
Assim como o siamês, é ativo e adaptável. Sua origem é da Etiópia, o antigo império Abissínio, de onde vem o nome da raça.
É um gato curioso e que tem a escalada como uma de suas atividades favoritas. Naturalmente, gosta de alturas, desafios e explorar novos ambientes, como seus ancestrais faziam. Por isso, precisa estar sempre na ativa e ser estimulado.
Pode ser reconhecido pela pelagem curta e em tons quentes que variam entre fios, assim como pelas suas grandes orelhas e estrutura atlética.
Maine Coon
O gigante Maine Coon é a maior raça de gatos, podendo chegar aos 1,2 metro de altura. É conhecido por ser observador e seguir o tutor pela casa, acompanhando sua rotina e, assim, se adaptando.
Seus estímulos de aprendizagem são rápidos e, quando adestrado desde filhote, pode saber vários truques e andar com coleira, o que não é tão comum para gatos. Também pode ser um felino com habilidades vocais, emitindo miados específicos para certas situações.
Não só pelo tamanho, pode ser reconhecido pela pelagem volumosa e longa, assim como o rabo. Seu temperamento calmo o faz sociável, principalmente em ambientes com crianças.
Bengal
O Bengal é derivado do cruzamento entre gato doméstico e leopardo asiático. Por esse motivo, é mais ativo e tem um temperamento selvagem e de caça.
Sua energia requisita uma criação em um ambiente espaçoso, onde possa explorar seus instintos que pedem por desafios físicos e mentais diariamente.
Um traço característico da raça é o gosto por água, procurando brincar com torneiras ou procurarem nadar. Isso é explicado pelo fato de um de seus ancestrais, o leopardo asiático, viver próximo a rios e lagos.
Tem aparência exótica e selvagem, resultado do cruzamento que originou a raça. Seu corpo é musculoso e tem manchas que lembram a dos leopardos, assim como tem pelagem curta e brilhante.
Como estimular a inteligência do gato?
Confira dicas para estimular a capacidade cognitiva dos felinos:
- Brinquedos interativos, como ponteiros de laser, que podem estimular a caça;
- Espaço amplo para explorar e desenvolver instintos antepassados, por exemplo;
- Oferecer arranhadores para que possa entrar em contato com diversas texturas e gastar energia;
- Prateleiras e nichos para que possa escalar e observar o ambiente, assim como seus ancestrais faziam.
Independente de raça, os gatos são animais muito inteligentes, mas em níveis diferentes uns dos outros. Ao serem estimulados, podem ser ainda mais e, dependendo da sua origem e genética, pode ser um processo ainda mais rápido e fácil.