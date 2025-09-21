10 plantas tóxicas que podem fazer mal a cachorros e gatos

Algumas plantas residenciais são altamente tóxicas para cachorros e gatos / Crédito: MarioAG/Shutterstock

Ter plantas dentro de casa é uma forma de deixar o ambiente mais bonito, acolhedor e conectado à natureza. Mas, para quem tem cães e gatos, é preciso atenção redobrada: muitas espécies comuns na decoração são tóxicas para os animais. A ingestão, mesmo em pequenas quantidades, pode causar vômitos, diarreia, irritações, dificuldades respiratórias e até complicações graves.

A seguir, O POVO listou dez plantas que exigem cuidado, o motivo de sua toxicidade e os riscos que oferecem. Plantas tóxicas para cachorros e gatos: saiba quais evitar 1. Comigo-ninguém-pode A comigo-ninguém-pode é uma das mais conhecidas quando se fala em perigo para pets. A planta contém cristais de oxalato de cálcio, que provocam intensa irritação na boca, língua e garganta dos animais. Em casos mais graves, pode causar inchaço nas vias respiratórias e dificultar a respiração. 2. Lírio O lírio também figura na lista de espécies perigosas. Para os gatos, qualquer parte da planta pode provocar intoxicação grave, afetando principalmente os rins. Em cães, o risco é menor, mas ainda pode gerar vômito e falta de apetite.

A planta possui diferentes cores, tornando-se bastante atrativa para os animais e, consequentemente, fator de risco para a saúde após ingestão de suas partes. 3. Espada-de-são-jorge A espada-de-são-jorge, bastante popular na decoração por ser de fácil cultivo, tem efeito irritante no estômago e pode causar salivação excessiva, náusea e dificuldade para engolir para os pets. Apesar de sua popularidade como uma planta que traz boas vibrações, em suas estruturas encontram-se saponinas, princípios com grande capacidade tóxica para caninos e felinos.

4. Anturio O anturio, com suas flores vermelhas brilhantes e resistentes, é um tipo de planta comumente utilizada para enfeitar jardins. Apesar da beleza, é outra espécie com cristais de oxalato de cálcio, e sua ingestão pode levar a sintomas como coceira, inchaço na boca e vômitos. 5. Copo-de-leite O copo-de-leite segue a mesma linha do anturio. Apesar da aparência delicada e de possuir diversas cores, sendo a mais famosa a branca, possui substâncias que irritam a mucosa oral e provocam desconforto intenso nos animais. 6. Azaleia O azaleia, comum em jardins, contém grayanotoxinas, que afetam o sistema cardiovascular e nervoso. Os pets podem apresentar fraqueza, salivação intensa, vômitos e até arritmias cardíacas após ingerirem suas flores ou folhas.