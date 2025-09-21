10 plantas tóxicas que podem fazer mal a cachorros e gatos

Cachorros e gatos: confira 10 plantas tóxicas para evitar ter em casaTutores de animais domésticos como cães e gatos necessitam ter atenção redobrada em relação a quais plantas ter dentro de casa. Conheça quais evitar
Ter plantas dentro de casa é uma forma de deixar o ambiente mais bonito, acolhedor e conectado à natureza. Mas, para quem tem cães e gatos, é preciso atenção redobrada: muitas espécies comuns na decoração são tóxicas para os animais.
A ingestão, mesmo em pequenas quantidades, pode causar vômitos, diarreia, irritações, dificuldades respiratórias e até complicações graves.
A seguir, O POVO listou dez plantas que exigem cuidado, o motivo de sua toxicidade e os riscos que oferecem.
Plantas tóxicas para cachorros e gatos: saiba quais evitar
1. Comigo-ninguém-pode
A comigo-ninguém-pode é uma das mais conhecidas quando se fala em perigo para pets. A planta contém cristais de oxalato de cálcio, que provocam intensa irritação na boca, língua e garganta dos animais. Em casos mais graves, pode causar inchaço nas vias respiratórias e dificultar a respiração.
2. Lírio
O lírio também figura na lista de espécies perigosas. Para os gatos, qualquer parte da planta pode provocar intoxicação grave, afetando principalmente os rins. Em cães, o risco é menor, mas ainda pode gerar vômito e falta de apetite.
A planta possui diferentes cores, tornando-se bastante atrativa para os animais e, consequentemente, fator de risco para a saúde após ingestão de suas partes.
3. Espada-de-são-jorge
A espada-de-são-jorge, bastante popular na decoração por ser de fácil cultivo, tem efeito irritante no estômago e pode causar salivação excessiva, náusea e dificuldade para engolir para os pets.
Apesar de sua popularidade como uma planta que traz boas vibrações, em suas estruturas encontram-se saponinas, princípios com grande capacidade tóxica para caninos e felinos.
4. Anturio
O anturio, com suas flores vermelhas brilhantes e resistentes, é um tipo de planta comumente utilizada para enfeitar jardins. Apesar da beleza, é outra espécie com cristais de oxalato de cálcio, e sua ingestão pode levar a sintomas como coceira, inchaço na boca e vômitos.
5. Copo-de-leite
O copo-de-leite segue a mesma linha do anturio. Apesar da aparência delicada e de possuir diversas cores, sendo a mais famosa a branca, possui substâncias que irritam a mucosa oral e provocam desconforto intenso nos animais.
6. Azaleia
O azaleia, comum em jardins, contém grayanotoxinas, que afetam o sistema cardiovascular e nervoso. Os pets podem apresentar fraqueza, salivação intensa, vômitos e até arritmias cardíacas após ingerirem suas flores ou folhas.
Em casos mais graves, alguns animais vão a óbito após entrarem em contato com a planta, portanto não é recomendada para se manter em um jardim doméstico em prol da saúde dos bichanos.
7. Oleandro
Por fim, o oleandro, conhecido também como espirradeira, carrega substâncias chamadas glicosídeos cardíacos, que afetam diretamente o coração. A ingestão pode resultar em arritmias graves e até risco de morte para cães e gatos.
Essa planta possui uma toxicidade considerada silenciosa, pois os sintomas da ingestão apenas costumam aparecer após 24h do acidente. Sua presença em áreas externas pode colocar em risco cães curiosos. Pequenas quantidades já podem causar convulsões e paradas respiratórias.
8. Mamona
A mamona é especialmente perigosa por causa da ricina, uma das toxinas vegetais mais potentes conhecidas que ocasiona a inibição da síntese proteica nos animais.
As sementes são as partes mais perigosas e podem provocar dor abdominal intensa, diarreia com sangue e falência de órgãos em casos severos.
9. Fícus
O fícus é uma árvore popular no Brasil e bastante comum em ambientes residenciais para decoração interna. A planta libera uma seiva leitosa irritante que apresenta oxalato de cálcio, causando inflamações na boca e no trato digestivo.
Animais que mastigam suas folhas podem desenvolver ulcerações e desconforto persistente, sendo importante os encaminhar para atendimento veterinário.
10. Costela-de-Adão
Por fim, a costela-de-adão também se caracteriza como uma ótima alternativa para trazer mais natureza à paisagem urbana brasileira por sua alta capacidade de se desenvolver em climas tropicais como o brasileiro.
No entanto, para os pets a planta pode causar edemas, salivações e inflamações, principalmente em gatos, nas regiões dos lábios, garganta e língua.
Plantas tóxicas para cachorros e gatos: o que fazer em caso de ingestão?
Essas plantas, apesar de belas, trazem riscos significativos para os animais domésticos. Caso haja suspeita de ingestão, a recomendação é procurar imediatamente atendimento veterinário, já que o tempo pode ser determinante para o tratamento.
Trazer a natureza para dentro de casa é um hábito saudável, mas conviver com cães e gatos exige escolhas seguras.
Substituir espécies tóxicas por plantas não nocivas, como a palmeira-areca, a camedórea ou a hortelã, é uma forma de manter o lar cheio de vida sem colocar em risco a saúde dos pets.
Informação e prevenção são as melhores ferramentas para garantir um ambiente bonito e, acima de tudo, seguro.