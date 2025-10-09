Dia do Atletismo: conheça curiosidades e conquistas marcantes do BrasilComemorado em 9 de outubro, o Dia do Atletismo celebra o esporte mais antigo do mundo, que deu origem às Olimpíadas e segue revelando talentos brasileiros
O Dia do Atletismo, celebrado em 9 de outubro, homenageia um dos esportes mais completos e tradicionais da história.
Conhecido como o “esporte-base”, o atletismo reúne provas que combinam velocidade, força e resistência — e até hoje é o coração dos Jogos Olímpicos.
Leia mais
Origem e evolução do atletismo
O atletismo surgiu na Grécia Antiga, por volta de 776 a.C., quando ocorreu a primeira corrida em Olímpia, prova que inspirou a criação dos Jogos Olímpicos.
No Brasil, a modalidade chegou no século XIX com marinheiros ingleses, ganhando força em clubes e escolas.
A estreia brasileira em Olimpíadas foi em 1924, nos Jogos de Paris. Desde então, o país acumula grandes conquistas e nomes marcantes.
Atletismo: principais modalidades
O atletismo moderno é dividido em três grandes grupos:
- Provas de pista: corridas rasas, com barreiras, obstáculos e revezamentos;
- Provas de campo: saltos (altura, distância e vara) e lançamentos (peso, disco e dardo);
- Provas combinadas: decatlo (masculino) e heptatlo (feminino), que avaliam múltiplas habilidades.
Há ainda a marcha atlética e o cross country, disputados fora dos estádios.
Conquistas brasileiras no atletismo
O Brasil tem tradição em diferentes provas. Entre os destaques:
- Adhemar Ferreira da Silva, bicampeão olímpico no salto triplo (1952 e 1956);
- Thiago Braz, ouro no salto com vara nas Olimpíadas do Rio (2016);
- Caio Bonfim, prata na marcha atlética em Paris 2024;
- Darlan Romani, referência no arremesso de peso.
Ao todo, o País soma 20 medalhas olímpicas no atletismo.
Leia mais
Curiosidades sobre o atletismo
- O atletismo é considerado o esporte mais antigo do mundo;
- O recorde mundial dos 100 metros rasos é de Usain Bolt, com 9,58 segundos;
- A tradicional Corrida de São Silvestre, criada em 1925, é o evento mais famoso do Brasil;
- Uma maratona tem 42,195 km — distância percorrida pelo soldado grego Fidípedes;
- No salto com vara, o equipamento pode chegar a 5,30 metros de comprimento;
- O atletismo é base de quase todos os esportes, por envolver correr, saltar e lançar.
Atletismo: o pai dos esportes
Chamado de “pai dos esportes”, o atletismo representa o movimento natural do corpo humano.
Além de sua importância olímpica, é amplamente praticado em escolas, academias e projetos sociais, promovendo saúde, disciplina e superação.