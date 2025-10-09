Dia do Atletismo: conheça curiosidades e conquistas marcantes

No 9° dia de outubro é comemorado o "Dia do Atletismo", uma data criada para homenagear o esporte considerado por muitos como o esporte-base. / Crédito: Reprodução/Freepik

O Dia do Atletismo, celebrado em 9 de outubro, homenageia um dos esportes mais completos e tradicionais da história. Conhecido como o “esporte-base”, o atletismo reúne provas que combinam velocidade, força e resistência — e até hoje é o coração dos Jogos Olímpicos.

Atletismo: principais modalidades O atletismo moderno é dividido em três grandes grupos: Provas de pista: corridas rasas, com barreiras, obstáculos e revezamentos;



Provas de campo: saltos (altura, distância e vara) e lançamentos (peso, disco e dardo);



Provas combinadas: decatlo (masculino) e heptatlo (feminino), que avaliam múltiplas habilidades. Há ainda a marcha atlética e o cross country, disputados fora dos estádios. Conquistas brasileiras no atletismo O Brasil tem tradição em diferentes provas. Entre os destaques:

