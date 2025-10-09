Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dia do Atletismo: conheça curiosidades e conquistas marcantes do Brasil

Comemorado em 9 de outubro, o Dia do Atletismo celebra o esporte mais antigo do mundo, que deu origem às Olimpíadas e segue revelando talentos brasileiros
O Dia do Atletismo, celebrado em 9 de outubro, homenageia um dos esportes mais completos e tradicionais da história.

Conhecido como o “esporte-base”, o atletismo reúne provas que combinam velocidade, força e resistência — e até hoje é o coração dos Jogos Olímpicos.

Origem e evolução do atletismo

O atletismo surgiu na Grécia Antiga, por volta de 776 a.C., quando ocorreu a primeira corrida em Olímpia, prova que inspirou a criação dos Jogos Olímpicos.

No Brasil, a modalidade chegou no século XIX com marinheiros ingleses, ganhando força em clubes e escolas.

A estreia brasileira em Olimpíadas foi em 1924, nos Jogos de Paris. Desde então, o país acumula grandes conquistas e nomes marcantes.

Atletismo: principais modalidades 

O atletismo moderno é dividido em três grandes grupos:

  • Provas de pista: corridas rasas, com barreiras, obstáculos e revezamentos;
  • Provas de campo: saltos (altura, distância e vara) e lançamentos (peso, disco e dardo);
  • Provas combinadas: decatlo (masculino) e heptatlo (feminino), que avaliam múltiplas habilidades.

Há ainda a marcha atlética e o cross country, disputados fora dos estádios.

Conquistas brasileiras no atletismo

O Brasil tem tradição em diferentes provas. Entre os destaques:

  • Adhemar Ferreira da Silva, bicampeão olímpico no salto triplo (1952 e 1956);
  • Thiago Braz, ouro no salto com vara nas Olimpíadas do Rio (2016);
  • Caio Bonfim, prata na marcha atlética em Paris 2024;
  • Darlan Romani, referência no arremesso de peso.

Ao todo, o País soma 20 medalhas olímpicas no atletismo.

Curiosidades sobre o atletismo

  • O atletismo é considerado o esporte mais antigo do mundo;
  • O recorde mundial dos 100 metros rasos é de Usain Bolt, com 9,58 segundos;
  • A tradicional Corrida de São Silvestre, criada em 1925, é o evento mais famoso do Brasil;
  • Uma maratona tem 42,195 km — distância percorrida pelo soldado grego Fidípedes;
  • No salto com vara, o equipamento pode chegar a 5,30 metros de comprimento;
  • O atletismo é base de quase todos os esportes, por envolver correr, saltar e lançar.

Atletismo: o pai dos esportes

Chamado de “pai dos esportes”, o atletismo representa o movimento natural do corpo humano.

Além de sua importância olímpica, é amplamente praticado em escolas, academias e projetos sociais, promovendo saúde, disciplina e superação.

