Veja os benefícios da corrida para quem deseja emagrecer e ganhar massa muscular

A corrida é um dos treinos aeróbios mais eficazes para quem quer perder peso (Imagem: BGStock72 | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Saude

A corrida tem conquistado cada vez mais os amantes de atividades físicas — e não é para menos: trata-se de um dos treinos aeróbicos mais eficazes. Seja para quem está acima do peso e deseja eliminar alguns quilos, seja para quem busca a hipertrofia e quer deixar os músculos mais evidentes, a corrida pode ser uma grande aliada. Para alcançar os melhores resultados, no entanto, é fundamental que o treino esteja aliado a um plano alimentar saudável.. Como unir corrida e musculação? De acordo com Rick Soares Vieira, professor especialista em exercícios físicos aplicados à reabilitação cardíaca e a grupos especiais, uma boa forma de aliar a corrida ao treinamento de hipertrofia muscular é alternar os treinos. Em um dia, focar na resistência física; no outro, adotar um treino intervalado, com séries que intercalam corrida e caminhada.

O treino de corrida ajuda na diminuição do percentual de gordura, o que para o aluno que almeja hipertrofia muscular é bastante benéfico, pois ele terá uma definição melhor. É interessante que o treino aeróbico seja inserido ao final do treino de força", aconselha o especialista. Entretanto, o volume, a intensidade e os exercícios da série vão depender do nível de condicionamento, experiência e limitações do aluno. Cuidados antes de começar a correr Como em qualquer atividade física, o ideal é consultar um médico antes de iniciar o treinamento, assim, é possível, a partir de exames, verificar a intensidade que seu corpo poderá suportar. "Exames cardíacos e de esforço físico trazem mais segurança para o médico e para o treinador na adaptação do treino e posterior acompanhamento clínico durante a evolução dos treinos", recomenda o personal trainer Felippe Calente. Alimente-se antes de começar a correr De acordo com Waldyr Maciel, professor e personal master trainner, outras recomendações para quem quer iniciar um treino de corrida são: estar bem alimentado, de preferência com uma orientação nutricional profissional; fazer um aquecimento para que o corpo se prepare para o estímulo a ser executado durante a corrida e possuir tênis, roupas e acessórios adequados para a prática. Escolher um tênis que se adapte ao seu pé é importante para evitar incômodo durante a corrida (Imagem: FOTOKITA | Shutterstock)