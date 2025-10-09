9 de outubro é dia de quê? Fatos históricos e curiosidades marcantes

9 de outubro é dia de quê? Fatos históricos e curiosidades marcantesCom feriados simbólicos, 9 de outubro marca nascimento e morte de personalidades importantes. Saiba quais e veja fatos históricos
O dia 9 de outubro é marcado por diversos acontecimentos históricos. Em alguns países, a data é lembrada por eventos de independência, como no Equador, que comemora a sua libertação da dominação espanhola em 1820.
Também é um momento em que se destacam as datas simbólicas, como o Dia Internacional dos Correios. O dia também marca o nascimento e a morte de personalidades importantes.
Confira os fatos históricos e curiosidades marcantes do dia 9 de outubro:
O que aconteceu no Mundo no dia 9 de outubro?
Em 1820, a segunda maior cidade do Equador, Guaiaquil, declarou sua independência da Espanha, tornando-se uma província livre sob o mandato de José Joaquín de Olmedo.
Apesar desta conquista, dois anos depois, Simón Bolívar anexou Guaiaquil à Grande Colômbia sem considerar a opinião de seus cidadãos ou de Olmedo.
Em 1888, nos Estados Unidos, o monumento a Washington é aberto à visitação pública. Uma curiosidade histórica é que o imperador do Brasil, Dom Pedro II, ajudou a financiar a construção.
Em 1944, o Primeiro-ministro britânico Winston Churchill se reuniu com o premiê da União Soviética Josef Stalin para uma conferência de nove dias em Moscou com o intuito de discutir o futuro da Europa. O encontro ficou conhecido como Quarta Conferência de Moscou ou Conferência de Tolstói.
O que aconteceu no Brasil no dia 9 de outubro?
No Brasil, a data marca o início da crise das cartas falsas, um escândalo político na capital federal que resultou na desistência de Epitácio Pessoa da sucessão presidencial.
Em 1921, o jornal Correio da Manhã publicou um artigo de uma carta supostamente escrita por Artur Bernardes ao senador Raul Soares em que questionava a integridade moral das forças armadas. No dia seguinte, o jornal publicou uma segunda carta com ofensas ao candidato Nilo Peçanha.
Posteriormente, descobriu-se que as cartas foram forjadas por Pedro Burlamaqui, Oldemar Lacerda e Jacinto Cardoso de Oliveira Guimarães. Elas foram enviadas para serem analisadas por peritos ingleses, franceses e italianos. No entanto, a farsa só foi revelada quando seus autores confessaram em 1922.
Apesar da polêmica, Artur Bernardes conseguiu se eleger em 10 de março de 1922. Ele foi o 12º presidente do Brasil, com mandato vigente até 1926, quando foi sucedido por Washington Luís.
Quem nasceu no dia 9 de outubro?
Dentre os nascidos no dia 9 de outubro, John Lennon se destaca por ser um dos nomes mais conhecidos.
O músico britânico foi o membro fundador dos Beatles, uma das bandas de maior sucesso comercial da história da música. Lennon faleceu aos 40 anos vítima de um atentado criminoso pelas mãos de Mark Chapman, em dezembro de 1980.
Quem também nasceu na data foi Mário de Andrade em 1893. O escritor, crítico literário e musicólogo foi uma figura central no movimento de vanguarda de São Paulo e escreveu o livro Macunaíma, tida como sua obra mais importante.
Quem morreu no dia 9 de outubro?
Dentre as figuras que morreram em 9 de outubro está o Papa Pio XII, falecido em 1958. Durante seu pontificado, Pio XII ficou marcado pela Segunda Guerra Mundial e pelos anos de reconstrução da Europa pós-guerra, em que assumiu a missão de manter a Igreja Católica firme em meio às crises políticas, sociais e ideológicas do século XX.
Em 1967, o líder revolucionário Che Guevara foi assassinado sob ordens do presidente boliviano René Barrientos Ortuno. Após sua execução, o corpo de Guevara foi transportado para Vallegrande, Bolívia, onde foram tiradas fotografias dele deitado numa laje de cimento na lavanderia de um hospital.
Em 1985, também faleceu o militar e político brasileiro Emílio Garrastazu Médici, nascido em 1905. Médici foi o 28º presidente do Brasil e durante seu governo o País propagandeava que vivia um “milagre brasileiro”.