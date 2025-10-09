9 de outubro é dia de quê? Fatos históricos e curiosidades marcantes

John Lennon é um dos famosos que nasceu no dia 9 de outubro / Crédito: Reprodução/Wikimedia

O dia 9 de outubro é marcado por diversos acontecimentos históricos. Em alguns países, a data é lembrada por eventos de independência, como no Equador, que comemora a sua libertação da dominação espanhola em 1820. Também é um momento em que se destacam as datas simbólicas, como o Dia Internacional dos Correios. O dia também marca o nascimento e a morte de personalidades importantes.

Confira os fatos históricos e curiosidades marcantes do dia 9 de outubro: O que aconteceu no Mundo no dia 9 de outubro? Em 1820, a segunda maior cidade do Equador, Guaiaquil, declarou sua independência da Espanha, tornando-se uma província livre sob o mandato de José Joaquín de Olmedo. Apesar desta conquista, dois anos depois, Simón Bolívar anexou Guaiaquil à Grande Colômbia sem considerar a opinião de seus cidadãos ou de Olmedo. Em 1888, nos Estados Unidos, o monumento a Washington é aberto à visitação pública. Uma curiosidade histórica é que o imperador do Brasil, Dom Pedro II, ajudou a financiar a construção.

Esta imagem de apostila, cortesia da NASA, mostra uma imagem composta mostrando a progressão de um eclipse solar parcial sobre o Monumento a Washington, em Washington, DC, em 8 de abril de 2024. O caminho da totalidade deste ano tem 115 milhas (185 quilômetros) de largura e abriga quase 32 milhões de americanos, com mais 150 milhões vivendo a menos de 320 quilômetros da faixa. O próximo eclipse solar total que pode ser visto em grande parte da América do Norte não acontecerá até 2044. Crédito: Projeto de lei INGALLS/NASA/AFP Em 1944, o Primeiro-ministro britânico Winston Churchill se reuniu com o premiê da União Soviética Josef Stalin para uma conferência de nove dias em Moscou com o intuito de discutir o futuro da Europa. O encontro ficou conhecido como Quarta Conferência de Moscou ou Conferência de Tolstói. O que aconteceu no Brasil no dia 9 de outubro? No Brasil, a data marca o início da crise das cartas falsas, um escândalo político na capital federal que resultou na desistência de Epitácio Pessoa da sucessão presidencial.

Em 1921, o jornal Correio da Manhã publicou um artigo de uma carta supostamente escrita por Artur Bernardes ao senador Raul Soares em que questionava a integridade moral das forças armadas. No dia seguinte, o jornal publicou uma segunda carta com ofensas ao candidato Nilo Peçanha. Posteriormente, descobriu-se que as cartas foram forjadas por Pedro Burlamaqui, Oldemar Lacerda e Jacinto Cardoso de Oliveira Guimarães. Elas foram enviadas para serem analisadas por peritos ingleses, franceses e italianos. No entanto, a farsa só foi revelada quando seus autores confessaram em 1922. Apesar da polêmica, Artur Bernardes conseguiu se eleger em 10 de março de 1922. Ele foi o 12º presidente do Brasil, com mandato vigente até 1926, quando foi sucedido por Washington Luís.