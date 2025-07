Corrida de rua vira programa de família em percursos de 1 e 5 km na Beira Mar

Engenheiro Igor Mesquita e família no pós-prova da corrida MOV Enel / Crédito: Lucas Mota/O Povo

A corrida MOV Enel aconteceu na manhã deste domingo, 20, na orla Fortalezense. Com percursos de 1 km e 5 km, a prova reuniu diversos corredores e, entre eles, aqueles que decidiram correr em família. Este é o caso de Igor Mesquita, engenheiro da Enel. Pai de uma criança de sete meses, o profissional e sua esposa Janaína aproveitaram o trajeto mais curto para voltar ao mundo das corridas junto do filho.

"Tinha muito tempo que a gente não vinha por causa do bebê, agora retornamos trazendo ele. Foi muito bom. Queríamos retornar para as provas e aproveitamos para ir com a família. Prova curtinha, de 1 km, deu para ir tranquilo (risos)", disse em entrevista ao Esportes O POVO. Engenheiro Igor Mesquita e família no pós-prova da corrida MOV Enel Crédito: Lucas Mota/O Povo Há casos onde é o próprio filho é quem incentiva os pais no mundo da corrida. O jovem Ícaro Cavalcante, de apenas 9 anos, trouxe os pais Iury Cavalcante, contador, e Amanda Rodrigues, gestora financeira, para correr os 5 km. A prova marcou os primeiros 5 km do pequeno Ícaro em competição. A corrida, segundo os pais, foi a oportunidade perfeita para que o trio pudesse praticar um esporte juntos. O garoto já é praticante de Muay-Thai e Jiu-Jitsu.

"Começamos a correr 1km, depois dois, e hoje completamos 5 km juntos. A gente ia deixar ele (nos outros esportes) e quando íamos buscar, para termos tempo de qualidade juntos, decidimos fazer esse esporte juntos", afirmou Amanda Rodrigues. "Eu corro há um tempo maior. Ele (Ícaro), eu coloquei para correr um tempo depois, e estes foram os primeiros 5km oficiais dele", disse Iury Cavalcante. Amanda Rodrigues, Ícaro e Iury Cavalcante no pós-prova da Corrida MOV Enel Crédito: Lucas Mota/O Povo

Em tom bem-humorado, Adauto relata o processo de inscrição e as reclamações dos filhos que queriam correr a prova de 5 km. "O pessoal até brincou: 'rapaz, e o teu joelho?', e eu respondia: 'eu vou me inscrever e alguém vai correr esses 5 km para mim, porque vou fazer caminhada com meus meninos'. Minha esposa me incentivou e 2h30min da manhã ela já estava acordada. Fui dar uma caminhadinha com os meninos, e ela fez os cinco", contou o profissional. "O (filho) mais velho está indignado comigo porque ele queria correr e eu não podia soltar porque o irmão dele estava comigo, e ele queria correr também", complementou.