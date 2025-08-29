Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vittoria Lopes, triatleta olímpica, comenta sobre corridas de rua de Fortaleza

Perguntada sobre o alto número de praticantes de corrida na capital cearense, Vittoria tratou como positiva a mudança dos hábitos da população
Autor Esportes O POVO
Autor
Esportes O POVO Autor
O programa Esportes do Povo desta sexta-feira, 29, recebeu a triatleta olímpica Vittoria Lopes, que estará participando do Challenge Fortaleza, evento do Challenge Familly, maior triathlon europeu. As provas do evento acontecem durante este fim de semana, tendo uma corrida de 7 km neste sábado, 30.

Perguntada sobre o alto número de praticantes de corrida na capital cearense, Vittoria tratou como positiva a mudança dos hábitos da população e relembrou que a cidade era considerada "festeira" nos anos anteriores.

 

