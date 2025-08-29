Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vittoria Lopes fala sobre suas participações em Olímpiadas

Vittoria Lopes fala sobre suas participações em Olímpiadas

A cearense, que competiu nos jogos de Tóquio em 2020 e nos jogos de Paris 2024, revelou o desejo de participar da edição 2028 do evento
Autor Esportes O POVO
Autor
Esportes O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O programa Esportes do Povo desta sexta-feira, 29, recebeu a triatleta olímpica Vittoria Lopes, que estará participando do Challenge Fortaleza, evento do Challenge Familly, maior triathlon europeu. Durante o programa, a atleta falou sobre como funciona o preparo para os jogos olímpicos.

A cearense, que competiu nos jogos de Tóquio em 2020 e nos jogos de Paris 2024, revelou o desejo de participar da edição 2028 do evento, que acontece em Los Angeles, e revelou a rotina de um triatleta olímpico.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar