Vittoria Lopes fala sobre suas participações em Olímpiadas

O programa Esportes do Povo desta sexta-feira, 29, recebeu a triatleta olímpica Vittoria Lopes, que estará participando do Challenge Fortaleza, evento do Challenge Familly, maior triathlon europeu. Durante o programa, a atleta falou sobre como funciona o preparo para os jogos olímpicos.

A cearense, que competiu nos jogos de Tóquio em 2020 e nos jogos de Paris 2024, revelou o desejo de participar da edição 2028 do evento, que acontece em Los Angeles, e revelou a rotina de um triatleta olímpico.