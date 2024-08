Enquete: qual esporte você incluiria nas Olimpíadas 2028? Vote

Veja quais são as modalidades presentes nas Olimpíadas Paris 2024 e vote em quais você gostaria que estivessem presente nas Olimpíadas de Los Angeles 2028

Os Jogos Olímpicos de Paris começaram dia 26 de julho e serão finalizados dia 11 de agosto de 2024, sendo a trigésima edição dos Jogos de Verão. Ao longo dos anos, diversas modalidades já foram adicionadas e removidas das edições do evento.

Esportes nas Olimpíadas 2024: quais modalidades estão no cronograma?



Ao todo, são 45 modalidades, com duas entradas e três saídas em comparação com Tóquio 2020. As inclusões são o breaking dance e a canoagem slalom. Ao mesmo tempo, beisebol, sof e karatê deixaram o circuito olímpico.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Confira a lista completa dos esportes presentes nos Jogos de Paris 2024

Atletismo, Badminton, Basquete, Basquete 3x3, Beisebol/Softbol, Boxe, Canoagem, Canoagem, Ciclismo BMX, Ciclismo BMX, Ciclismo de Estrada, Ciclismo de Pista, Escalada Esportiva, Esgrima, Futebol, Ginástica, Artística, Ginástica de Trampolim, Ginástica Rítmica, Golfe, Handebol, Hipismo, Hóquei sobre Grama, Judô, Levantamento de Peso, Luta Livre, Luta Greco-Romana, Natação, Natação Artística, Pentatlo Moderno, Polo Aquático, Remo,Rugby Sevens, Saltos Ornamentais, Skate, Surfe, Taekwondo, Tênis, Tênis de Mesa, Tiro com Arco, Tiro Esportivo, Triatlo, Vela, Vôlei, Vôlei de Praia.