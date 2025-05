Próximos feriados nacionais em 2025: veja se tem algum prolongado

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com o encerramento do feriado do Dia do Trabalho, celebrado em 1º de maio, restam ainda seis datas no calendário oficial do governo federal até o fim do ano.

Entre essas, duas datas caem em quintas-feiras, o que pode abrir a possibilidade de "emendar" a folga com a sexta-feira, criando feriados prolongados. No entanto, a decisão sobre liberar os funcionários cabe a cada empresa e governos locais.

Próximo feriado nacional será em setembro

O próximo feriado nacional será em 7 de setembro, data em que se comemora a Independência do Brasil. Em 2025, a data cai em um domingo, o que elimina a possibilidade de folga prolongada para a maioria dos trabalhadores.

Antes disso, será celebrado o Corpus Christi, em 19 de junho, uma data tradicionalmente tratada como feriado em muitos municípios e estados, embora não conste como feriado nacional no calendário oficial.