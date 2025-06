Com mais de 230 mil peças, ‘cidade’ feita de Lego supera recorde mundial

Com 70,614 m², a obra foi construída a partir de 239.444 peças, incluindo a montagem de 366 veículos, 176 árvores e 2.328 flores, além de outros objetos. As duas partes da cidade fictícia foram unidas por uma ponte suspensa.

O título de maior diorama com peças de Lego foi alcançado em abril deste ano pelo grupo Brickopolis Lourinhã, em Portugal. Na ocasião, a estrutura, que possui um parque de dinossauros na maquete, recebeu a certificação do Guinness World Records.

O passo a passo do processo, registrado em gravação, mostra como os envolvidos se revezam. Em determinado espaço, várias peças azuis são unidas para formar um lago, que abriga navios e uma representação em Lego do Monstro do Lago Ness.

Antes da empreitada portuguesa, o título de recordista mundial pertencia a um diorama que reproduziu em formato de Lego a pintura chinesa da Dinastia Song, intitulada “Ao Longo do Rio Durante o Festival Qingming”. O antigo detentor foi certificado em setembro de 2024 e possuía 47,63 m².