Dormir com seu gato faz bem? Saiba tudo sobre o hábito

Entenda como o hábito de compartilhar a cama com seu felino pode fortalecer o vínculo, além dos cuidados essenciais para evitar doenças

Quem convive com gatos sabe o quanto é difícil manter os bichanos longe da cama. O conforto do colchão, o calor das cobertas e a companhia do tutor são irresistíveis para esses animais.

Muitos gatos se tornam companheiros fiéis das noites de sono, mas essa prática ainda gera dúvidas: é seguro? Traz benefícios? Ou há riscos escondidos?